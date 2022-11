Grande concerto internazionale a Napoli: OneRepublic all’Arena Flegrea

Gli OneRepublic sono tra le grandi band pop-rock del momento e saranno per la prima volta in concerto a Napoli con la loro grande musica. Quello di Napoli sarà l’unico concerto del Sud Italia

Un altro grande gruppo musicale internazionale arriva a Napoli per la prima volta: all’Arena Flegrea, nella Mostra d’Oltremare Mercoledì 12 Luglio 2023 ci saranno OneRepublic in concerto per l’edizione 2023 del Noisy Naples Fest, unica tappa al Sud Italia.

Dopo il grande concerto a Napoli dei Coldplay che saranno in città il 21 e 22 giugno 2022 la grande musica internazionale arriva di nuovo in città con gli OneRepublic il grande gruppo pop-rock americano che vanta ben 20 dischi di platino. OneRepublic arriveranno in Europa per una nuova tournée internazionale che sarà anche a Napoli l’estate prossima, unica tappa al sud dopo Padova e MIlano.

Biglietti OneRepublic all’Arena Flegrea di Napoli

🗓 Quando: 12 Luglio 2023 ore 21:00

Arena Flegrea Mostra d'Oltremare

Biglietti disponibili su Ticketone

OneRepublic il grande gruppo pop-rock americano

Gli OneRepublic sono tra le grandi band pop-rock del momento e, oltre a concerti producono anche tante colonne sonore per serie tv e film americani. Gradi i loro successi come “Apologize” ,“Counting Stars”, “If I Lose Myself”, “Run” e “Somebody” con milioni di copie acquistate in tutto il mondo.

Da ricordare che il leader dei OneRepublic Ryan Tedder ha scritto anche tanti brani per Adele, Beyoncé, U2, Maroon 5, Myley Cyrus, Madonna, Justin Bieber, Taylor Swift, Paul McCartney, Stevie Wonder e tanti altri grandi artisti.

Sul palco di Napoli gli OneRepublic saranno nella loro formazione storica con Ryan Tedder, voce, basso, chitarra acustica, pianoforte, tastiera, sintetizzatore, Zach Filkins, voce, chitarra, viola, violino, Eddie Fisher alla batteria e percussioni, Drew Brown alla chitarra, basso, tastiera, xilofono, cori e Brent Kutzle al basso, violoncello, violino, tastiera, sintetizzatori, programmazioni.

I biglietti per assistere al concerto di OneRepublic all’Arena Flegrea costano da 40 ad 80 euro, a seconda dl posto prescelto, e sono disponibili su Ticketone.

