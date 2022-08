È confermato: Coldplay in concerto a Napoli! | Prezzi, orari e data

I Coldplay finalmente in concerto a Napoli, ecco la data ufficiale

Per la prima volta i Coldplay suoneranno a Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Dopo un giorno di notizie e dubbi sulle nuove possibili date, stamattina i Coldplay hanno confermato le dati del tour 2023. Un grande ritorno per la band di Chris Martin in Italia dopo 7 anni dall’ultima data a Milano nel 2017.

Le date ufficiali del Music of the Spheres World Tour

Stamattina sono state ufficializzate le date del nuovo Tour dei Coldplay in Italia. Al momento si tratta di 3 date:

21 giugno 2023: Stadio Diego Armando Maradona per la loro prima volta a Napoli

25 e 26 giugno 2023: San Siro a Milano

Biglietti dei concerti dei Coldplay su Ticketone: prezzi e per acquistare

I biglietti saranno disponibili in vendita online su TicketOne.it dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto. In esclusiva ci sarà un presale per gli iscritti a MyLiveNation, dalle ore 10.00 di mercoledì 24 agosto fino alle ore 10.00 di giovedì 25 agosto. I prezzi per ciascun biglietto saranno i seguenti: Prato 103,50€ (90,00€ + prev. 13,50€)

Primo Settore Numerato 172,50€ (150,00€ + prev. 22,50€)

Secondo Settore Numerato 138,00€ (120,00€ + prev. 18,00€)

Terzo Settore Numerato 97,75€ (85,00€ + prev. 12,75€)

Quarto Settore Numerato 74,75€ (65,00€ + prev. 9,75€)

Quinto Settore Numerato 63,25€ (55,00€ + prev. 8,25€)

Sesto Settore Numerato 57,50€ (50,00€ + prev. 7,50€)

Acquista i biglietti per i Coldplay a Napoli su Ticketone Dove : Stadio Diego Armando Maradona a Napoli

: Stadio Diego Armando Maradona a Napoli Quando : 21 giugno 2023

