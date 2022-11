Navigare 2022 a Napoli: il grande salone della nautica a Mergellina con accesso libero e prove in mare

Anche per questa nuova edizione di Navigare ci sarà l’ingresso libero per il pubblico con prove accompagnate a mare per una bella manifestazione di nove giorni per ammirare e provare in acqua gozzi, gommoni e yacht, dei migliori produttori italiani e della Campania.

Si terrà da sabato 12 a domenica 20 novembre 2022, a Napoli al Molo Luise di Mergellina, la 36^ edizione di Navigare, il Salone nautico internazionale di Napoli. Un’importante l’esposizione nautica con le prove in acqua organizzata dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA) che prevede l’ingresso libero per il pubblico.

Previste anche quest’anno le prove a mare per ben nove giorni per questa grande manifestazione, organizzata dall’AFINA con visite accompagnate alle imbarcazioni in acqua. Un grande evento che sarà aperto al pubblico con accesso libero e gratuito nei due weekend, dalle 10.30 alle 19.00, e in settimana dalle 12.30 alle 17.00.

Grande successo per le manifestazioni della nautica in città

Quest’anno già a febbraio si è svolto a Napoli, con grande successo, il Nautic Sud sempre organizzato da Afina alla Mostra d’Oltremare di Napoli e poi a fine marzo la 35 edizione di Navigare. E dopo la grande partecipazione di pubblico e un successo per le vendite arriva la 36 edizione di Navigare 2022 che offre la possibilità di vedere in acqua gozzi, gommoni e yacht, dei migliori produttori della Campania e Italiani.

A questa 36 edizione di Navigare 2022 saranno presenti in acqua oltre 70 imbarcazioni tra gozzi, gommoni, motoscafi e yacht dai 6 ai 20 metri, con nomi famosi della produzione nautica italiana come Pershing, Cranchi, Itama, Absolute, e stranieri come, Jeanneau, Beneteau e Bavaria. Sul molo Luise di Mergellina ci saranno anche espositori di servizi, accessoristica e motori marini. Una bellissima occasione per provare l’emozione di una navigazione nel golfo di Napoli.

36^ Navigare 2022 a Napoli: prezzi, orari e date

Quando: 12-20 novembre 2022

12-20 novembre 2022 Orari: sabato e domenica 10.30 – 19.00 / lunedì – venerdì: 12.30 – 17.00

sabato e domenica 10.30 – 19.00 / lunedì – venerdì: 12.30 – 17.00 Dove: Molo Luise di Mergellina a Napoli

Molo Luise di Mergellina a Napoli Prezzo biglietto: ingresso gratuito

ingresso gratuito Contatti e informazioni: Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA)

