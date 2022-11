Vedi Napoli Sacra e Misteriosa: gratis concerti, spettacoli, visite guidate e tour

Altro evento importante e gratuito del Comune di Napoli che ci sta regalando un eccezionale programma di eventi gratuiti, in tutta la città e fino a dicembre, per il progetto Affabulazione. Ora inizia “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni” e di seguito troverete gli eventi di Napoli Misteriosa

Dall’8 novembre al 23 dicembre 2022 si terrà in città una nuova rassegna di eventi gratuiti dal titolo “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni”. L’evento si affianca al ricco programma di altre attività gratuite che si sta svolgendo, in tutta la città, per il progetto Affabulazione sempre del Comune di Napoli che sta offrendo un’ottima programmazione gratuita per i napoletani e i tanti turisti che affollano la città.

Per “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni” ci saranno fino al 23 dicembre tanti concerti nei palazzi antichi e nelle chiese, seminari e reading, spettacoli nei chiostri, visite guidate e tour nei laboratori artigianali, sempre gratuiti, che porteranno cittadini e turisti alla scoperta della Napoli Misteriosa e della Napoli Sacra.

Gli eventi sono curati da Live Music Associazione di Promozione Sociale (per Napoli Misteriosa) e da Gabbianella Club Events (per Napoli Sacra) e sono tutti gratuiti con prenotazione obbligatoria.

I tanti eventi gratuiti previsti per “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni”

Gli eventi sono tanti e gratuiti e li troverete tutti sul programma completo che troverete alla fine del Post. Sono tutti appuntamenti gratuiti con prenotazione obbligatoria con le modalità che troverete alla fine del programma.

Di seguito alcuni dei tanti eventi previsti per la Napoli Misteriosa

Calendario Visite Guidate

11 Novembre – Decumano Oscuro – 10.00 p.zza del Gesù – Guida gratuita ingresso a pagamento

11 Novembre – Sulle orme di Virgilio – 10.00 stazione FS Mergellina – Guida gratuita

18 Novembre – Decumano do Priatorio – 10.00 p.zza San Domenico – Guida gratuita ingresso a pagamento

18 Novembre – Forcella e i suoi misteri – 10.00 Duomo – Visita gratuita

23 Novembre – Decumano Oscuro – 10.00 p.zza del Gesù – Visita gratuita ingresso a pagamento

23 Novembre – Il Molo due porte all’Arenella e l’accademia dei segreti – 10.00 p.zza Medaglie d’oro – Visita gratuita

25 Novembre – Decumano do Priorato – 10.00 p.zza San Domenico – Visita gratuita ingresso a pagamento

25 Novembre – Sulle orme di Virgilio – 10.00 stazione FS Mergellina – Visita gratuita

2 Dicembre -Forcella e i suoi misteri – 10.00 Duomo – Visita gratuita

2 Dicembre – Il Molo due porte all’Arenella e l’accademia dei segreti – 10.00 p.zza Medaglie d’oro – Visita gratuita

9 Dicembre – Sanità – 10.00 porta San Gennaro – Visita gratuita

Calendario Eventi “Questi Fantasmi”

3 Novembre – 11.30 conferenza Stampa – Con la partecipazione del Prof. Marino Niola – Palazzo Serra di Cassano

8 Novembre – Mario Maglione – Ore 21.00 – Palazzo Serra di Cassano

10 Novembre – Nello Daniele concerto – Ore 21.00 – Palazzo Serra di Cassano

12 Novembre – 19.30 seminario prof.ssa Annamaria Sapienza – 20.30 concerto Giovanni Mauriello – Palazzo Serra di Cassano

18 Novembre – 19.30 seminario sulla maschera di Pulcinella a cura di Carmine Coppola – 20.30 spettacolo di Pulcinella interpretato da Carmine Coppola, accompagnamento musicale a cura del Mº Lucio Sigillo (chitarra e Voce) e Mº Angelo Vacca (mandolino) – Palazzo Cellammare

19 Novembre – Solis String Quartet in concerto – Palazzo Cellammare

26 Novembre – Teatro dei Burattini – Palazzo Cellammare

Visite ai Laboratori

15 Novembre – Marco Ferrigno arte Presepiale

25 Novembre – Massimo Argentiere maestro orafo, creazioni legate al profano (munaciello, anime del purgatorio, etc) – Tiziana D’Auria arte Presepiale

25 Novembre – Tiziana D’Auria arte Presepiale

29 Novembre – Cioccolateria Mario Gallucci

02 Dicembre – Le Voci di Dentro (esposizione di opere d’arte legate al profano , quadri, statue etc)

Solo per questi eventi riportati per prenotarsi scrivere in privato sulla pagina FB di Questi fantasmi e lasciare nome, cognome e almeno un numero di telefono per eventuali comunicazioni. Prenotazioni limitate fino ad esaurimento posti. NB. Il servizio di Guida turistica è GRATUITO, mentre i ticket per alcuni luoghi di interesse sono a carico del visitatore. Napoli Misteriosa – Questi Fantasmi Napoli pagina FB

