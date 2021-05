Taralli, Birra e visite serali alle Catacombe di San Gennaro a Napoli

Visite guidate serali con aperitivo nelle straordinarie e suggestive Catacombe di San Gennaro a Napoli. In omaggio per i partecipanti il tipico aperitivo napoletano “taralli e birra” offerto da eccellenze del Rione Sanità

Ripartono le Aperivisite, le particolari visite serali con Aperitivo nelle splendide e suggestive Catacombe di San Gennaro a Napoli con un weekend speciale il 28, 29 e 30 maggio 2021, l’ultimo weekend del Maggio dei Monumenti. Un evento che si ripete oramai da anni e che riscuote sempre un grande successo.

L’AperiVisita alle Catacombe di San Gennaro è una speciale e suggestiva visita guidata serale che ci permetterà di conoscere uno dei luoghi più belli e straordinari della città. Le Catacombe infatti oltre ad essere una delle cavità sotterranee più belle che esistono in città sono anche un luogo di eccezionale memoria storica per Napoli. Una straordinaria discesa nella bellezza del mistero, tra arcosoli, mosaici e affreschi, in uno dei luoghi più antichi e particolari della città che si trova sulla collina di Capodimonte adiacente alla grande Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio.

Un evento esclusivo perché si svolge solo su prenotazione e che sarà arricchito dal tipico aperitivo napoletano “taralli e birra” offerto da Taralleria Napoletana e Birra KBirr, due eccellenze del Rione Sanità.

Come partecipare all’Aperivisita alle Catacombe di San Gennaro

Le visite guidate straordinarie si terranno venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 maggio e, per garantire il rispetto delle normative di sicurezza saranno disponibili 3 turni di visita. Ogni gruppo sarà composto da un numero limitato di visitatori, e gli ampi spazi delle Catacombe consentono di partecipare al tour mantenendo la distanza di sicurezza.

Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione obbligatoria per i posti limitati. Il Biglietto intero costa € 13 a persona e include ingresso + aperitivo + visita guidata ed è gratuito fino a 12 anni.

Aperivisita serale Catacombe San Gennaro: prezzi, orari e date

Quando: venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 maggio 2021 (turni di venerdì e sabato: 19:00, 20.00 e 21:00 – turni di domenica 19:00 e 20:00.

Dove: Catacombe di San Gennaro Via Capodimonte, 13 (vicino Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio) Possibilità di parcheggio gratuito.

Prezzo biglietto: € 13 a persona – gratis fino a 12 anni.

Contatti e informazioni: 0817443714 | prenotazioni@catacombedinapoli.it

