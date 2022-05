Apre un grande parcheggio multipiano nella Stazione centrale di Napoli

Ph Repubblica

Un nuovo maxi parcheggio di ben tre piani per 359 posti auto ha aperto nella stazione ferroviaria di Napoli Centrale a piazza Garibaldi: previsti anche punti di ricarica elettrica e sosta gratuita per i primi 15 minuti

Continua il miglioramento della grande area della Stazione centrale di Napoli a Piazza Garibaldi. In questi giorni ha aperto una nuova zona di parcheggio su più piani realizzata da Grandi Stazioni Rail. Il grande parcheggio multipiano è composto di 3 piani e sorge all’interno della stazione centrale, vicino all’area di partenze e arrivi della stazione ferroviaria di Napoli Centrale.

Previsti 359 posti auto su tre livelli di cui al primo piano aree riservate a diversamente abili, strisce rosa e motocicli. Il secondo e terzo piano sono dedicati alla sosta auto con una terrazza da cui si ammira anche il Vesuvio.

Un miglioramento generale per Piazza Garibaldi a Napoli

Il nuovo maxi parcheggio di tre piani direttamente nella stazione ferroviaria di Napoli Centrale a piazza Garibaldi si inquadra in un piano generale di miglioramento della grande piazza cittadina. Da qualche mese è stato infatti aperta una grande area food di due piani sempre all’interno della stazione centrale di Napoli la Food Hall della Stazione Centrale di Napoli di 2 piani con 14 ristoranti e da qualche tempo sono stati anche completati i lavori di risistemazione che prevedono, a regime, tantissimi alberi che formeranno un vero Bosco Urbano in piena città.

In cantiere poi un grande progetto che realizzerà la Regione Campania e l’EAV per una grande area pedonale e verde tra le stazione di Napoli Centrale e la Stazione della Circumvesuviana di Corso Garibaldi, valorizzando probabilmente anche la vecchia Stazione Bayard di Napoli, la prima stazione ferroviaria in Italia.

Il Parkin’ Station, il Maxi parcheggio di tre piani nella Stazione Centrale

Il nuovo parcheggio è aperto in pre-esercizio e a regime sarà un hub multiservizi green dove saranno previste anche biciclette, punti di ricarica per mezzi elettrici e servizi di car sharing.

Al parcheggio si accede dal corso Meridionale, all’altezza dell’hotel “Binario calmo” e al momento è aperto dalle 5 del mattino all’una di notte e prevede la sosta gratis per i primi 15 minuti. Dal parcheggio, che è videosorvegliato h24, si accede direttamente alla Stazione.

Al momento le tariffe sono di 2,50 euro all’ora per la sosta oraria e di 22 euro per sosta giornaliera. Per le moto la tariffa è di 1 euro all’ora e di 8 per l’intera giornata. Per la sosta notturna si paga 2 euro, dall’una alle 5 del mattino ma l’hub resta chiuso. A breve abbonamenti mensili da 150 euro al mese o 120 euro in abbinamento a un abbonamento ferroviario.

Parcheggio Napoli Centrale ex O.C.A. ingresso Corso Meridionale – Telefono: 800650006 – app Parkin’ Station

