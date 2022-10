Mina Settembre 2 stagione: la trama della seconda puntata della serie tv di Rai 1 girata a Napoli

Iniziata su RAI 1 la seconda stagione della serie intitolata Mina Settembre, sempre girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. New Entry tra il cast della seconda stagione della brava Marisa Laurito, nei panni di Rosa, zia della protagonista

Continua, domenica 9 ottobre con la seconda puntata sempre su RAI 1, la seconda stagione di Mina Settembre, la Fiction di successo della Rai girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. Dodici episodi iniziati domenica 2 ottobre 2022 su RAI 1 in prima serata, e che saranno trasmessi, come per la prima serie, due per volta, per sei serate in TV sempre su RAI 1. Le puntate potranno anche essere seguite su Raiplay e successivamente riviste online quando si vuole.

La trama della seconda puntata con due episodi

Mina Settembre è un’assistente sociale e si trova sempre a gestire casi molto particolari e delicati. Stavolta Mina viene condotta da Claudio, l’ex marito, dalle 5 signorine Esposito, considerate da lui come delle zie, che hanno un problema particolare. Nel frattempo Claudio ha rimesso a nuovo la barca del padre di Mina, che era abbandonata in una rimessa e a cui Mina teneva molto, e questo gesto la riavvicina molto all’ex marito. Più serena nell’animo Mina inizia anche a vedere a Irene, sempre insieme a Titti, e tentano di tirarle su il morale dopo che il marito, Gianluca, se ne è andato di casa. Nel secondo episodio della puntata Mina si interessa, per il suo lavoro, al caso di tre operaie di una fabbrica che, dopo essere state licenziate, sembra che abbiano cominciato a lavorare in proprio ma di nascosto. Il caso inizia ad appassionare Mina che si fa aiutare anche da Irene e Titti per seguire le donne ma il caso inizia a prendere una brutta piega.

Le puntate della seconda serie di Mina Settembre su Rai 1

Anche la seconda stagione di Mina Settembre è composta da dodici episodi che saranno trasmessi su RAI 1 in sei serate. La serie sarà trasmessa la domenica sera su Rai 1 in prima serata verso le 21,15. Le date programmate da RAI 1 sono le seguenti:

Prima puntata – episodi 1 e 2 – domenica 2 ottobre 2022

Seconda puntata – episodi 3 e 4 – domenica 9 ottobre 2022

Terza puntata – episodio 5 e 6 – domenica 16 ottobre 2022

Quarta puntata – episodio 7 e 8 – domenica 23 ottobre 2022

Quinta puntata – episodio 9 e 10 – domenica 30 ottobre 2022

Sesta puntata – episodio 11 e 12 – domenica 6 novembre 2022

Sempre girata girata a Napoli la nuova serie TV su Mina Settembre

Anche questa fiction è stata girata a Napoli e nelle vicinanze, come la prima serie e le riprese sono iniziate nell’autunno 2021 e si sono concluse a maggio 2022.

Per conoscere i luoghi dove è stata girata Mina Settembre a Napoli leggi il nostro post dedicato

Anche per Mina Settembre 2 la regia è sempre di Tiziana Aristarco mentre la sceneggiatura è di Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante e la serie è sempre una coproduzione Rai Fiction – IIF Italian International Film.

Anche Mina Settembre 2 si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone e poi, sulla pagina ufficiale della Rai si potrà rivedere la prima stagione e, dopo un giorno, le varie puntate già trasmesse della seconda serie.

