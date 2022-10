Mina Settembre 2 stagione: la trama della terza puntata della serie tv di Rai 1 girata a Napoli

Continua su RAI 1 la seconda stagione della serie su Mina Settembre, sempre girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. La terza puntata sarà quella in cui Mina dovrà prendere delle importanti decisioni

Domenica 16 ottobre 2022, sempre su RAI 1, andrà in onda la terza puntata della seconda stagione di Mina Settembre, la Fiction di successo della Rai girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. Dodici episodi iniziati domenica 2 ottobre 2022 su RAI 1 in prima serata, e che saranno trasmessi, come per la prima serie, due per volta, per sei serate in TV sempre su RAI 1. Le puntate potranno anche essere seguite su Raiplay e successivamente riviste online quando si vuole.

La trama della terza puntata con due episodi: “Cosa resta di noi” e “Sorprese”

Mina Settembre, all’anagrafe Gelsomina, si troverà a prendere delle importanti decisioni in questa terza puntata e, ad affrontare, nuove situazioni particolari che nascono dal suo lavoro di assistente sociale. Mina, in queste prime puntate della seconda serie, si è di nuovo legata all’ex marito Claudio ma non è ancora del tutto certa che le loro strade resteranno unite per sempre. Nel primo episodio dal titolo ‘Cosa resta di noi‘, Claudio, l’ex marito le chiederà chiaramente di avere un figlio e ciò farà rifletterete a Mina su quale sarà il loro futuro. Nel frattempo, Mina, per una serie di problemi dovrà andare a Procida e gestire un nuovo caso legato ad un ospite molto particolare del bed and breakfast dove era già stata con Gianluca. Il suo rapporto con Giulia si fa sempre più stretto e succede anche che “il Generale” le rivela di aver visto sua madre Olga a Napoli confermando ciò che la zia di Mina, pensava: la madre di Mina sta mentendo.

Nel secondo episodio della serata Mina è ancora piena di dubbi rispetto alla richiesta del marito che, per riconquistarla, le propone un viaggio con la barca del padre che ha fatto risistemare. Ma, nonostante Mina pensi in ogni momento a cosa decidere del suo futuro, si inizia ad occupare, con la sua passione di sempre, di un nuovo caso riguardante un ragazzino che segue e che rischia di finire in una casa famiglia. L’intervento di Domenico riesce a far trovare a Mina un tutore per il ragazzo ma la ravvicina anche al ginecologo.

Le puntate della seconda serie di Mina Settembre su Rai 1

Anche la seconda stagione di Mina Settembre è composta da dodici episodi che saranno trasmessi su RAI 1 in sei serate. La serie sarà trasmessa la domenica sera su Rai 1 in prima serata verso le 21,15. Le date programmate da RAI 1 sono le seguenti:

Prima puntata – episodi 1 e 2 – domenica 2 ottobre 2022

Seconda puntata – episodi 3 e 4 – domenica 9 ottobre 2022

Terza puntata – episodio 5 e 6 – domenica 16 ottobre 2022

Quarta puntata – episodio 7 e 8 – domenica 23 ottobre 2022

Quinta puntata – episodio 9 e 10 – domenica 30 ottobre 2022

Sesta puntata – episodio 11 e 12 – domenica 6 novembre 2022

Sempre girata girata a Napoli la nuova serie TV su Mina Settembre

Anche questa fiction è stata girata a Napoli e nelle vicinanze, come la prima serie e le riprese sono iniziate nell’autunno 2021 e si sono concluse a maggio 2022.

Anche per Mina Settembre 2 la regia è sempre di Tiziana Aristarco mentre la sceneggiatura è di Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante e la serie è sempre una coproduzione Rai Fiction – IIF Italian International Film.

Anche Mina Settembre 2 si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone e poi, sulla pagina ufficiale della Rai si potrà rivedere la prima stagione e, dopo un giorno, le varie puntate già trasmesse della seconda serie.

