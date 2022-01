Kiss…Please, A Napoli la Via dell’Amore a Capodimonte

C’è un nuovo cartello sulle belle e panoramiche scale della principessa Jolanda a Capodimonte con su scritto “Kiss…Please” e così la strada è diventata la via dell’amore a Napoli con un simpaticissimo “obbligo di baciarsi”.

Sulle scale della Principessa Iolanda, che collegano via Santa Teresa e Corso Amedeo di Savoia a Capodimonte, da cui si gode una bellissima vista sul centro di Napoli e sul mare fino a Capri, è stato installato un singolare cartello.

Un cartello in azzurro, tipo cartello stradale, con la scritta “Kiss Please”, cioè “Baciatevi, per favore”, un divertente segnale di obbligo che invita i passanti a baciarsi teneramente con un panorama eccezionale su Napoli.

Un’iniziativa di Europa Verde per aiutare il gruppo di volontari che da un po di tempo ha adottato le belle scale napoletane tenendole pulita e rendendole sicure. Un semplice bacio da dove c’è un panorama mozzafiato su Napoli e Capri e l’iniziativa fa conoscere al mondo intero una grande e panoramica scala che collega il centro della città con il magnifico Museo e Real Parco di Capodimonte un museo, pieno di capolavori e il più grande e bello parco pubblico di Napoli.

Un luogo suggestivo e panoramico: le scale e i giardini della principessa Iolanda

Uno dei punti più suggestivi e panoramici di Capodimonte che i consiglieri di Europa Verde della III Municipalità vogliono rilanciare e valorizzare anche con queste belle iniziative. E ora ci sarà anche questo semplice disco blu realizzato con un cartone colorato, sta li ad invitare le coppie che passano per la strada a fermarsi e a dedicarsi un momento di tenerezza.

Il tutto in uno dei luoghi più panoramici della zona con una bella vista che spazia su tutta “la via Nova”, dai Giardini Della Principessa Jolanda e poi per il Corso Amedeo di Savoia fino al Ponte della Sanita’ e via Santa Teresa e poi fino al mare a vedere Capri.

