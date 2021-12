Stanotte a Napoli: Alberto Angela in onda la sera di Natale con uno speciale dedicato a Napoli

Uno speciale viaggio notturno tra le straordinarie bellezze ed i tesori della città di Napoli presentato nella serata più magica dell’anno: la sera del Natale

Sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 la sera di Natale lo straordinario programma di Alberto Angela, “Stanotte… A Napoli” girato di notte nei luoghi più belli di Napoli a Ottobre 2021. Un bellissimo programma che vedremo sabato 25 dicembre 2021 su RAI 1 alle 21:20 e che ci mostrerà tante storie, curiosità e le straordinarie bellezze della città partenopea rese ancora più suggestive dalle riprese notturne.

Alberto Angela è anche cittadino onorario della città di Napoli e, con il suo stile particolarissimo ed eccezionale, ci porterà di notte nei posti più belli della città raccontandoci della sua grande storia e delle sue tradizioni.

A spasso di notte nei luoghi più affascinati della città

Angela ci condurrà in un fantastico viaggio notturno tra le bellezze della città tra straordinari monumenti, luoghi bellissimi e posti caratteristici. Una puntata che fa seguito a quei fantastici viaggi “notturni” già presentati negli anni scorsi in Vaticano, a Pompei o a Firenze o Venezia.

Straordinarie “visioni e storie” notturne da Piazza del Plebiscito, da Palazzo Reale e dal teatro San Carlo, ma anche nei castelli napoletani come Castel dell’Ovo e nella bellissima e unica Certosa di San Martino, uno dei luoghi più straordinari della città.

Non mancheranno posti unici al mondo, ricchi di tesori, che solo a Napoli ci sono come il fantastico Tesoro di San Gennaro, il tesoro più ricco al mondo dopo quello della Corona d’Inghilterra e poi alla Cappella Sansevero ed allo straordinario Cristo Velato del Sammartino.

E poi ancora passeggiate notturne tra le bellezze del Monastero di Santa Chiara e alla via dei presepi, la suggestiva San Gregorio Armeno, che è rimasta “aperta” di notte per le riprese di questo speciale su Napoli.

Parlando di Napoli di notte con tanti ospiti

Alberto Angela è stato accompagnato in questo suo bellissimo viaggio notturno a Napoli da tanti ospiti che racconteranno con lui della città come Giancarlo Giannini, Marisa Laurito, Serena Rossi ma anche da Massimo Ranieri, Salvatore Bagni e Serena Autieri.

Giannini impersonerà Carlo di Borbone il sovrano che nel ‘700 ha cambiato la città e creato un grande regno, ma si parlerà anche del caffè napoletano, con Serena Rossi, della canzone napoletana, con Massimo Ranieri e del teatro e del cinema con la brava Marisa Laurito, che attualmente è anche direttore artistico dello storico Teatro Trianon.

Non mancherà naturalmente Diego Armando Maradona, che ha vissuto a lungo in città che verrà raccontato da un suo compagno di squadra, Salvatore Bagni. Una puntata da non perdere sabato 25 dicembre 2021 su RAI 1 in prima serata.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata