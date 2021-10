Alberto Angela a Napoli per girare uno speciale sulle bellezze della città di notte

Stanotte a Napoli è lo speciale che Albero Angela sta girando in questi giorni a Napoli e andrà in onda su RAI 1 durante le feste di Natale

Alberto Angela è a Napoli in questi giorni per girare una puntata speciale di Stanotte a….dedicata a Napoli che andrà in onda durate il periodo di Natale su RAI 1. La troupe avvistata nelle straordinarie Catacombe di San Gennaro a Capodimonte ma saranno tanti altri i luoghi stupendi di Napoli che verranno ripresi di notte, tra arte e storia, che ci verranno proposti quando non c’è più nessuno e la bellezza e il fascino si possono scoprire con tranquillità.

Uno straordinario giro di notte tra le bellezze di Napoli

Nelle Catacombe di San Gennaro ci sarà uno splendido tour tra gli antichi sepolcri paleocristiani che giungerà fino alla basilica di San Gennaro Extra Moenia. Oltre alle suggestive Catacombe, premiate lo scorso anno come miglior esperienza in Italia, sembra che la troupe effettuerà riprese anche presso il favoloso Tesoro di San Gennaro, che è secondo al mondo dopo quello della Corona d’Inghilterra, nella bellissima e unica Certosa di San Martino e poi presso la Cappella Sansevero con il suo stupendo Cristo Velato.

Non mancheranno “incursioni” a San Gregorio Armeno, e nel centro antico della città e in altri luoghi splendidi e affascinanti anche di notte come il Palazzo Reale, Castel dell’Ovo, e Teatro San Carlo. Si parla anche di qualche ripresa in qualche grande museo come Capodimonte e forse il Mann che spesso ha ospitato straordinari servizi di Alberto Angela.

La puntata speciale su Napoli ospiterà anche attori e personaggi conosciuti che parleranno della città o interpreteranno personaggi che hanno reso grande la città e uno di questi sarà Giancarlo Giannini che interpreterà il Re Carlo di Borbone che rese grande il regno. Una puntata speciale su Napoli di Alberto Angela che, ricordiamo, è anche cittadino onorario della nostra città.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata