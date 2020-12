Le Catacombe di San Gennaro a Napoli premiate come migliore esperienza italiana

La piattaforma Tiqets, leader mondiale per la prenotazione di musei ed attrazioni, ha premiato le Catacombe di San Gennaro a Napoli come primo museo in grado di offrire “la migliore esperienza in loco”

Le Catacombe di San Gennaro hanno vinto il 9 dicembre 2020 il premio internazionale “Remarkable Venue Awards” di Tiqets, una piattaforma che è tra i leader mondiale per la prenotazione di musei ed attrazioni.

Il riconoscimento è stato assegnato tra i migliori musei ed esperienze del mondo ed è un premio alla sua quarta edizione che va a quelli in grado di offrire “la migliore esperienza in loco”.

Il premio, assegnato in base alle tantissime recensioni positive degli utenti dell’importate piattaforma, riconosce il grande lavoro della squadra delle persone della Fondazione di Comunità San Gennaro, che operano ogni giorno per gestire e curare questo luogo straordinario, tra i più suggestivi della nostra città.

Il riconoscimento è stato assegnato nella categoria Best Onsite Experience tra i luoghi visitati dai clienti del sito Tiqets che, tramite le loro recensioni, hanno dichiarato di aver effettuato la miglior esperienza in loco nei musei e attrazioni turistiche in Europa e negli Stati Uniti.

Bello il commento sulla pagina ufficiale facebook della Fondazione di Comunità San Gennaro che gestisce le Catacombe:

“Eravamo in corsa con tante eccellenze alle quali facciamo i nostri complimenti. Siamo felici per il valore che rappresenta questo premio, perché è proprio questo quello che vogliamo rappresentare per tutti: un’esperienza straordinaria, un’esperienza che va oltre la “visita guidata”, un’esperienza che è soprattutto partecipazione ad un progetto di valorizzazione dei beni comuni, iniziato 14 anni fa nel #RioneSanità di #Napoli. Ringraziamo tutte le persone di Tiqets perché in questi anni di lavoro insieme, ci hanno permesso di raggiungere un pubblico speciale, voglioso di bellezza e di relazioni vere.”

Le straordinarie Catacombe di Napoli

Napoli è piena di grandi cavità sotterranee scavate nel tufo. Un ventre di Napoli che custodisce delle vere e proprie cittadelle alcune delle quali furono utilizzate a partire dall’età paleocristiana, e prima ancora ellenistica, per ospitare catacombe e ipogei funerari, basiliche e luoghi sacri.

Esempi eccezionali, per dimensioni e caratteristiche, sono le Catacombe di San Gennaro e le catacombe di San Gaudioso.

Informazioni e Biglietti per le Catacombe di San Gennaro

Orari di apertura: 8,30 – 19,00 / domenica 10,00 – 14,00

8,30 – 19,00 / domenica 10,00 – 14,00 Giorni di apertura: sempre aperto eccetto il 25 dicembre (le catacombe restano chiuse durante il periodo di emergenza così come gli altri siti culturali)

sempre aperto eccetto il 25 dicembre (le catacombe restano chiuse durante il periodo di emergenza così come gli altri siti culturali) Dove: Via Capodimonte, 16 Napoli

Via Capodimonte, 16 Napoli Prezzo biglietto: intero 9,00 / under 18 5,00 / studenti, over 65 F.O. 6,00 / under 6 e diversamente abili gratis / gruppi di 20 persone 6,00 – Acquista i biglietti su Tiqets

intero 9,00 / under 18 5,00 / studenti, over 65 F.O. 6,00 / under 6 e diversamente abili gratis / gruppi di 20 persone 6,00 – Contatti e informazioni

