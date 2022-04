Apre a Napoli Burgez, il fast food di qualità più irriverente d’Italia

BURGEZ il fast food irriverente di qualità apre a Napoli, a via Chiaia. Sarà il primo locale nel sud Italia.

Apre sabato 16 aprile 2022 alle 12 a Napoli nella centralissima via Chiaia, 83, poco prima del Ponte di Chiaia e non distante da Piazza del Plebiscito, il primo negozio del sud di Burgez la più irriverente l’hamburgeria italiana fondata nel 2015 da Simone Ciaruffoli a New York.

Burgez è una catena di locali ma anche un fenomeno di costume, di comunicazione e di marketing: pensate che l’ultimo libro di Simone Ciaruffoli si chiama “Il Vangelo secondo Burgez, tutto quello che non vi hanno mai detto sul fast food più scorretto e amato del mondo”.

Un locale a Napoli, una catena in tutta Italia essenzialmente al nord e un brand Burgez che è nato dall’incontro a New York tra Simone Ciaruffoli e un barbone, un homeless che regalò a Ciaruffoli un diario con al suo interno la formula dell’hamburger perfetto che i suoi genitori cucinavano ad Amburgo. Sembra che l’idea di Burgez sia nata così ed oggi vale circa 50 milioni di euro.

Burgez, una catena di cibo gourmet

BURGEZ è il primo fast food di qualità italiano con ottimi panini e un marketing aggressivo: basta vedere il profilo Instagram che ti accoglie con “Sei atterrato nel profilo ufficiale di BURGEZ, il fast food più schifoso e onicotecnico del mondo”.

La pubblicità per l’apertura del locale di via Chiaia 83 che si vede a Napoli recita “Nessuno è perfetto: le cinque cose più belle da fare a Napoli” e poi l’elenco che vede solo al 4 posto “visitare i murales di Maradona” mentre tutte le altre cose da fare erano “andare all’apertura di Burgez”.

Gli hamburger disponibili nel primo fast food di qualità italiano

Nel nuovo locale di via Chiaia saranno disponibili anche i suoi famosi hamburger:

HAMBURGEZ – Carne*, lattuga, pomodoro, cipolla e BurgezSauce

Carne*, lattuga, pomodoro, cipolla e BurgezSauce CHEESEBURGEZ – Carne*, cheddar, lattuga, pomodoro, cipolla e BurgezSauce

Carne*, cheddar, lattuga, pomodoro, cipolla e BurgezSauce SMOKEBURGEZ – Carne*, cheddar, crispy bacon e SmokeBurgezSauce

Carne*, cheddar, crispy bacon e SmokeBurgezSauce BIGBURGEZ – Carne*, cheddar, lattuga, pomodoro, cipolla, cetriolini, crispy bacon e BurgezSauce

Carne*, cheddar, lattuga, pomodoro, cipolla, cetriolini, crispy bacon e BurgezSauce CRASHBURGEZ – Carne*, cipolla grigliata, cheddar, crispy bacon, cetriolini e SmokeBurgezSauce

Tutti in versione rigorosamente SINGLE con 100 gr. of meat, DOUBLE con 200 gr. of meat e TRIPLE con 300 gr. of meat.

Burgez A Napoli, Via Chiaia 83 – Da Lunedì A Giovedì 12:00-23:00 – Da Venerdì A Domenica 12:00-24:00

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.