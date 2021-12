La Padella: l’icona dello street food napoletano apre una nuova sede, il Girarrosto

L’icona dello street food che ha accompagnato generazioni apre il girarrosto!

La Padella nasce il giorno 8 dicembre del 1967. Il mese di dicembre ha dunque un sapore speciale! Nonno Mario affiancato dai Figli Antonio e Franco nascono come salumieri con la passione per la gastronomia, e crearono la Rosticceria La Padella in onore della cucina Napoletana.

Parliamoci chiaro, qui siamo al cospetto di un’icona dello street food Napoletano. La Padella è scelta dai clienti da oltre 50 anni perché è una realtà casalinga, si mangiano le pietanze come quando le prepara la Nonna, e si sa la cucina della nonna evoca antichi e piacevoli ricordi. Preparazioni giornaliere, con prodotti scelti e di qualità che da oltre 50 anni portano avanti la filosofia dei fondatori.

Andiamo al cuore della questione: lo Street Food, il classico cibo da strada, come i fritti classici tipo la Frittatina di Maccheroni con besciamella, l’Arancino di riso, il Crocché di patate e l’immancabile Panino Napoletano, Pizza di Scarole sono parte del patrimonio culinario dei Napoletani. Oltre la tradizione La Padella è anche innovazione. E qui ce n’è tanta: dal Pandorello a Natale (pasta al forno alla siciliana nella forma del pandoro, al Babà Gastronomico passando per il Pagnottiello Pulled Pork e Friarielli.

In occasione del compleanno La Padella fa il bis e apre il suo Girarrosto. La filosofia è la medesima, mangiare pietanze fresche e fatte al momento. Il Pollo appena sfornato, cotto al girarrosto senza aggiunta di ingredienti particolari ma soltanto esaltando il sapore delle carni in compagnia di patate calde e croccanti.

Ad aggiungere altra bontà ci pensa il Cosciotto di Tacchino, uno dei capolavori per gli amanti del genere, lo Stinco di Maiale, tipico e mai intramontabile prelibatezza da mettere a centro tavola, le Costolette di Maiale al forno (reebs) e tanto altro… Dove si trova il girarrosto? Sempre a Napoli! Naturalmente Immancabile la consegna a domicilio e l’asporto.

