L’Amica Geniale 3: la trama della quarta e ultima puntata e come rivedere le altre

Termina domenica 27 febbraio 2022 la terza serie dell’Amica Geniale, Storia di chi fugge e di chi resta. La puntata di domenica, trasmessa sempre in prima serata su RAI 1 è la quarta e ultima della serie e vi proponiamo le anticipazioni e come rivedere le precedenti

Sempre un grande successo per le puntate della terza della serie dell’Amica Geniale che vengono trasmesse sempre di domenica, in prima serata su RAI 1. La quarta ed ultima puntata di questa terza serie Storia di chi fugge e di chi resta, andrà in onda Domenica 27 febbraio 2022, sempre con 2 episodi, il 7 e il 8, che si chiamano, rispettivamente, “Ancora tu” e “Chi fugge, chi resta”.

Anche questa puntata vedrà le protagoniste Elena e Lila in primo piano con le loro storie e la loro grande amicizia ed anche in questa quarta puntata ci saranno vari colpi di scena che ci introdurranno alla quarta serie.

La trama della quarta puntata dell’Amica Geniale 3

Il primo episodio della quarta puntata ci fa scoprire come il matrimonio di Elena sta entrando in crisi perché il suo rapporto con Pietro si sta incrinando sempre di più ed Elena si sente sotto pressione. A casa di Elena arriva Nino Sarratore e inizialmente tra Piero e Nino i rapporti saranno ottimi, quasi amichevoli: l’atmosfera più tranquilla porta Elena ad iniziare a scrivere il suo nuovo romanzo. Poi Elena e Pietro andranno a conoscere la famiglia di Nino, ma tra i due uomini il rapporto inizierà ad incrinarsi mettendo in crisi Elena che non sa cosa fare: rimanere con il marito e le figlie o seguire il cuore e Nino?

Il primo episodio, il n. 7 “Ancora tu”

Nel primo episodio della quarta e ultima puntata dal titolo Ancora tu si assisterà alla crisi del matrimonio di Elena: lei sente il marito Pietro distante e vede che la tratta male, come una di servizio. Un giorno, a sorpresa, bussa alla loro porta Nino Sarratore che va a trovarla. Lui e il marito, Pietro Airota, stringono amicizia e quando Nino va via promettono di rivedersi. Elena è felice di questa novità e aspetta con ansia il loro prossimo incontro e questo le fa venire la voglia di scrivere di nuovo e si mette a lavorare ad un nuovo libro.

Il secondo episodio, il n. 8 “Chi fugge, chi resta”

L’ultimo episodio della terza serie vede Elena e Pietro che fanno conoscenza con la famiglia di Nino Sarratore. Elena da a Nino il suo nuovo libro e lui, dopo averlo letto, ne è entusiasta. Poi Nino scopre che Pietro non ha letto il libro e diventa ostile nei suoi confronti, ma non apertamente ma in maniera subdola e velata. Pietro si accorge dell’ostilità di Nino e reagisce a modo suo e questo fatto fa aumentare i dubbi di Elena nei confronti del marito. Elena inizia ad accorgersi di provare verso Nino qualcosa di più di una semplice amicizia. E la reazione di Elena a questa situazione rappresenterà il finale, a sorpresa, della terza stagione.

Come rivedere le altre puntate della terza serie dell’Amica Geniale

Se avete perso le prime tre puntate della terza stagione dell’Amica Geniale 3 potete rivederle su RaiPlay. Gli episodi del terzo capitolo della saga di Elena Ferrante, Storia di chi fugge e di chi resta, possono essere infatti comodamente visti collegandosi su una Smart Tv o su PC, Smartfone, Ipad ecc collegandosi al sito di RAI Play

