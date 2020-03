L’Amica Geniale 2: la trama della quarta e ultima puntata

Sempre più ascoltatori per la nuova serie televisiva tratta da Storia del nuovo cognome di Elena Ferrante e lunedì 2 marzo 2020 c’è la quarta e ultima puntata su RAI 1 di questa serie.

Lunedì 2 marzo 2020 sarà trasmessa su RAI 1 la quarta e ultima puntata de L’Amica Geniale 2 -Storia di un nuovo cognome.

Una puntata con tanti colpi di scena che continuano nella scia di quanto successo nella terza che ci lascia quando Lila Cerullo è tornata a casa dopo la fuga con Nino Sarratore annunciando al marito Stefano che avrà un figlio dal suo amante.

Nei due episodi di questa quarta puntata, Il Ritorno e La Fata Blu, si delineano le nuove vite delle due protagoniste perché entrambe faranno delle scelte che le separeranno ma, tra loro, ci sarà sempre un filo indissolubile che continuerà a tenerle unite.

Lila è tornata a casa e chiude la relazione con Nino dedicandosi solo al bambino ma vive nell’angoscia e nella paura che il marito, Stefano Carraci, possa scoprire i suoi diari segreti. Oramai è una donna spenta e rassegnata che vive solo il suo ruolo di madre.

Lenù, vive invece la sua vita felice all’Università di Pisa dove studia alla prestigiosa Normale e diventerà molto più sicura di sé uscendo fuori dagli schemi dei rione. Poi tornerà a Napoli per le vacanze di Pasqua, ma oramai è una donna elegante, intelligente e spigliata e troverà il rione cambiato così come la sua amica Lila. Questa si ravviva alla presenza dell’amica e appena può le consegna i suoi famosi diari segreti per paura che il marito Stefano li scopra.

Lenù promette di conservarli senza guardarli ma la tentazione è troppo forte e legge i diari di Lila scoprendo molte cose che le fanno comprendere le scelte che la sua amica aveva fatto nel corso degli anni. E, leggendo i diari Elena inizierà a ricordare tutte le cose che sono successe negli anni capendo improvvisamente le scelte della sua amica.

Rientrando a Pisa, presa dai ricordi e dall’adolescenza trascorsa nel rione con la sua amica, Elena decide di scrivere il suo primo romanzo ispirandosi a tutto quello che le è successo. Nel frattempo conoscerà Pietro Airota, il figlio di un professore universitario, un ragazzo molto fine e diverso da quelli che aveva conosciuto fino a quel momento nel suo rione.