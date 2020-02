L’Amica Geniale 2: la trama della prima puntata su RAI 1

Riparte la serie televisiva di successo tratta da l’Amica Geniale di Elena Ferrante

Lunedì 10 febbraio 2020 su RAI 1 in prima serata riparte L’amica geniale 2, la seconda stagione della serie dall’incredibile successo internazionale e continuerà a raccontare le vicende di Lila ed Elena. Ora le due amiche sono cresciute e dovranno affrontare le difficoltà del mondo degli adulti.

La serie televisiva è stata diretta da Saverio Costanzo ed è stata girata tra i vicoli e le strade di Napoli e Caserta.

La nuova serie tratta da Storia del nuovo cognome avrà 8 episodi da 50′ e lunedì 10 saranno trasmessi i primi due. La seconda stagione della serie andrà in onda con appuntamenti, ognuno con due episodi, a partire dalle 21:25 di lunedì 10 febbraio 2020 su Rai 1.

La Trama della L’amica geniale – Storia del nuovo cognome del 10 febbraio 2020

La storia riparte dal matrimonio di Lila e dal ritorno dal viaggio di nozze. Lila aveva sposato Stefano Carracci ma le cose non sono andate bene a partire dalla prima notte di nozze che non è stata affatto felice. Lila è stata infatti picchiata dallo sposo e dopo il viaggio scoprirà di aspettare un bambino e si dedicherà all’attività di famiglia.

La sua amica Elena continua a studiare e, nonostante il suo rapporto con Antonio continuerà a pensare al suo primo amore da bambina verso Nino Sarratore. Il rapporto tra Elena e Antonio inizia a vacillare quando lei chiede aiuto ai Solara per non far partire Antonio per il servizio militare, nonostante lui non vuole avere a che fare con loro.

Poi durante le vacanze estive ad Ischia Lila ritrova Nino e nascerà tra i due una grande passione ma questo fatto incrina l’amicizia tra Lila ed Elena che si sentirà tradita dalla sua amica che le nasconde il fatto.

Intanto Lila continua a subire violenze dal marito Stefano ma inizia a ribellarsi a queste prepotenze: in particolare litigano per una foto di Lila in abito da sposa esposta in un negozio del centro e Lila non vuole che sia tolta. Nel frattempo ricompare Michele Solara che non l’ha mai dimenticata e continuerà starle appresso nonostante sia sposata. Elena, terminato il Liceo, vince una importante borsa di studio e parte per l’Università di Pisa.