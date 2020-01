Ritorna l’Amica Geniale, prima al Cinema e poi in TV

La nuova serie dell’Amica Geniale di Saverio Costanzo si chiamerà ‘Storia del nuovo cognome’ ed tratta dal volume omonimo della saga di Elena Ferrante. Stavolta ci sarà una novità: i primi due episodi avranno un’anteprima sul grande schermo per tre giorni a fine gennaio e poi, da febbraio la serie riparte su RAI 1

La nuova serie dell’Amica Geniale, la fiction di Saverio Costanzo tratta dai libri della misteriosa Elena Ferrante, avrà un’anteprima speciale. Infatti i primi due episodi della serie dal titolo Storia del nuovo cognome saranno proiettati in anteprima nelle sale cinematografiche solo nei giorni 27, 28 e 29 gennaio 2020. Poi, dal 10 febbraio 2020, potremo vedere tutta la serie in televisione su Rai 1 in prima serata.

I Cinema dove si potranno vedere i primi due episodi dal 27 al 29 gennaio 2020

Noti al momento una serie di sale cinematografiche in Campania dove si potrà vedere l’anteprima solo per i tre giorni. I cinema di Napoli sono i seguenti:

Acacia, Metropolitan, Modernissimo, The Space e Arcobaleno

In provincia di Napoli sono note le seguenti sale:

Afragola – Happy Maxicinema , Aversa – Vittoria, Casalnuovo Di Napoli – Magic Vision Multisala, Casoria – UCI Cinemas Casoria, Castellammare Di Stabia- Stabia Hall, Castellammare Di Stabia – Supercinema, Nola-The Space, Poggiomarino – Eliseo, Piano Di Sorrento-Delle Rose

Nelle altre province i cinema noti sono al momento:

Benevento – Maxicinema, Torrecuso-TorreVillage

Maxicinema, Torrecuso-TorreVillage Caserta – Duel Village, Marcianise-Big Maxicinema, Marcianise- UCI Cinepolis, S. Arpino- Lendi

Duel Village, Marcianise-Big Maxicinema, Marcianise- UCI Cinepolis, S. Arpino- Lendi Salerno – Apollo,Salerno-The Space, Cava Dei Tirreni-Alambra, Pontecagnano- CineMaximall

Elenco completo e aggiornato di tutti i cinema in Italia

La nuova serie che vedremo in TV: i luoghi delle riprese

La nuova serie Tv “L’amica geniale – storia del nuovo cognome” prevede su RAI 1 a partire dal 10 febbraio 2020 in prima serata ben 8 episodi da 50′ e ha visto la partecipazione di 125 attori e migliaia di comparse, circa 8500 maggiorenni e 860 minorenni.

Anche stavolta le riprese de “L’amica geniale – Storia del nuovo cognome” sono state realizzate in vari luoghi, tra Napoli, la Campania e la Toscana nel corso di sei mesi. In particolare nel centro storico di Napoli, dove Lila a Chiaia apre un negozio di scarpe, nell’isola di Ischia ed a Gaeta per le scene al mare e lungo il Lungarno e alla Scuola Normale di Pisa dove Elena-Lenù va all’università. Tutte le altre scene sono state girate a Caserta, nell’area ex Saint Goben dove è stato allestito il set più grande d’Europa e dove è stata ricostruita la zona di Gianturco. Maggiori informazioni L’Amica Geniale: I luoghi di Napoli della serie TV.