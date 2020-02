L’Amica Geniale 2 – Storia del nuovo cognome: la trama della seconda puntata e il cast

Grande successo della nuova serie televisiva tratta da Storia del nuovo cognome di Elena Ferrante e lunedì 17 febbraio 2020 c’è la seconda puntata su RAI 1

Continua ad appassionare la serie televisiva “L’amica geniale – Storia del nuovo cognome” che va in onda su RAI 1 ed anche nella seconda puntata di lunedì 17 febbraio 2020, in prima serata, ci sarà una bella storia avvincente che coinvolgerà tutti gli spettatori.

Si parte dalla foto di Lila in abito da sposa che è stata al centro di discussioni nella puntata precedente e che ha visito il marito di questa confidarsi con l’amica Elena mentre andavano in auto a riprenderla dal negozio di moda dov’era esposta. La foto verrà esposta nel nuovo negozio in centro e Lila comincerà a lavorare nella nuova attività della salumeria dimostrando di essere molto brava.

Ma anche se gli affari vanno bene le discussioni tra Lila e suo marito Stefano Carracci proseguono e in un modo o nell’altro la spunta sempre la moglie che riuscirà anche ad accompagnare la sua amica Elena ad una festa organizzata della professoressa Galiani. Ma Elena e Lila si renderanno conto che gli avvenimenti degli ultimi tempi stanno cambiano le loro vite e questo le sta allontanando.

Pinuccia e Rino si dovranno sposare perchè la ragazza è rimasta incinta e devono organizzare il matrimonio in tutta fretta.

Nel frattempo arriva l’estate e Lila e la cognata vanno in villeggiatura a Ischia chiedendo ad Elena di unirsi a loro: questa accetta perché li ci sono Nino Sarratore e il suo amico Bruno. Ma complice il clima vacanziero tra i cinque giovani si instaurerà un legame molto forte che metterà Lila e Pinuccia in imbarazzo quando arrivano i loro mariti. E a Pinuccia, nonostante sia incinta di Rino, inizia a piacere Bruno.

Ma la vacanza fa sbocciare anche un’amicizia tra Nino e Lila che metterà in discussione la lunga amicizia di Lila con Elena. Ma anche Nino Sarratore cambia nei confronti di Elena mostrando dei lati oscuri del suo carattere.

