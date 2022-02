L’Amica Geniale 3: la trama della seconda puntata e come rivedere la prima

Grande successo per la prima puntata della terza serie dell’Amica Geniale, Storia di chi fugge e di chi resta, trasmessa domenica 6 febbraio e, sempre di domenica, arriva la 2 imperdibile puntata. Le anticipazioni su ciò che succederà e come rivedere la precedente

Dopo il grande successo della prima puntata della terza della serie dell’Amica Geniale trasmessa domenica 6 febbraio la RAI mantiene la trasmissione nella serata festiva. La seconda puntata di Storia di chi fugge e di chi resta, andrà infatti in onda in prima serata Domenica 13 febbraio 2022 con 2 episodi che si chiamano, rispettivamente, La cura e Guerra Fredda.

Anche questa puntata vedrà le protagoniste Elena e Lila in primo piano con le loro storie e la loro grande amicizia ed anche in questa seconda puntata ci saranno vari colpi di scena.

La trama della seconda puntata dell’Amica Geniale 3

Elena (Lenù) e Lila sono oramai adulte e ognuna affronta la vita e le sue difficoltà. Elena si è laureata e fidanzata con Pietro, figlio di una famiglia altolocata, che l’aiuta anche a promuovere su importanti giornali il primo libro che ha scritto, giudicato da alcuni, e nel rione, un pò spinto per quel periodo.

Lila sta sempre più male per il lavoro che svolge in luoghi malsani e, una sera che si sente peggio, chiede dell’amica Lenù per affidargli suo figlio in caso lei muoia.

Il primo episodio: “La cura”

Nel primo episodio, dal titolo ‘La cura’, la salute di Lila peggiora sempre di più per le difficili condizioni lavorative alla fabbrica “Soccavo”. Elena è sempre più coinvolta nella storia della sua amica e pur di fare qualcosa per migliorare la situazione di Lila chiede aiuto ai genitori di Pietro.

La suocera, che già le ha dato una grande mano per il lancio del suo libro, le suggerisce di scrivere un articolo di denuncia e grazie al suo talento Elena farà un buon lavoro. La fama che nel frattempo si è guadagnata con il suo libro e le sue doti di scrittrice, fanno si che l’articolo-denuncia venga pubblicato sull’Unità, giornale nazionale del Partito Comunista.

Il secondo episodio “Guerra Fredda”

Nel secondo episodio le due amiche si imbarcano assieme in una nuova battaglia: farsi prescrivere la pillola anticoncezionale ma la cosa non si rileverà facile e sarà molto lunga. Nel frattempo Pietro, come aveva promesso ai genitori di Elena, sposa la ragazza in Comune con pochi intimi presenti.

Ma la suocera, Adele, aveva organizzato un ricevimento inaspettato e a sorpresa che turberà la giovane sposa che si sentirà raggirata. Ma non può fare altro che fare buon viso a cattivo gioco e accettare la situazione.

Come rivedere la prima puntata della terza serie dell’Amica Geniale

Se avete perso la prima puntata della terza stagione dell’Amica Geniale 3 potete rivederla su RaiPlay. Gli episodi del terzo capitolo della saga di Elena Ferrante, Storia di chi fugge e di chi resta, possono essere infatti comodamente visti collegandosi su una Smart Tv o su PC, Smartphone, Ipad ecc al sito di RAI Play

La bella serie dell’Amica Geniale

