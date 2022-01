L’Amica Geniale 3, in onda domenica 6 gennaio. Ecco la trama dei primi due episodi

Anticipata la data della prima puntata della terza serie dell’Amica Geniale, Storia di chi fugge e di chi resta che, sarà trasmessa domenica 6 febbraio 2022, in concomitanza con la finale del festival di Sanremo, e non più martedì 8 come previsto. Anche questa terza serie è stata girata tra Caserta e in vari luoghi di Napoli ma anche a Firenze

Inizierà il 6 febbraio 2022 in prima serata su RAI 1, e non il giorno 8 come annunciato in precedenza, la prima puntata della terza della serie dell’Amica Geniale, intitolata Storia di chi fugge e di chi resta, sempre tratta dai libri di Elena Ferrante e proposta in otto episodi, che vedremo in quattro serate.

Domenica 6 febbraio la prima puntata con 2 episodi che si chiamano, rispettivamente, Sconcezze e La febbre. Anche in questa terza serie le protagoniste saranno sempre Elena e Lila e la storia della loro grande amicizia che sarà capace anche di resistere ai loro oramai diversi stili di vita ed alle differenze sociali ed economiche che si sono create negli anni. Le attrici principali sono sempre Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei ruoli di Lila e Lenù, Elena.

La trama della prima puntata dell’Amica Geniale 3

Tutta la terza serie sarà ambientata negli anni settanta, tra speranze, incertezze e tensioni raccontandoci di un legame tra le due donne, un po invecchiate con Elena alle prese con il suo fidanzamento con Pietro e con il romanzo di successo che ha pubblicato e Lila che, dopo aver lasciato suo marito e gli agi che gli offriva, lavorerà duramente in fabbrica vivendo con il suo bambino piccolo.

Il primo episodio: Sconcezze

Elena oramai laureata e ben inserita grazie alla famiglia di Pietro, il suo uomo, incontrerà per caso Nino Sarratore a Milano durante la presentazione del suo romanzo. Nino la difenderà da un giornalista particolarmente invadente e questo fatto sarà notato anche dalla suocera di Elena, Adele, che lo inviterà a cenare con loro. Elena, rimasta scossa dall’incontro, durante la cena si renderà conto di essere ancora molto presa da Nino e questo le farà sorgere dei dubbi sul suo rapporto e sui suoi sentimenti verso Pietro.

Il secondo episodio: la Febbre

Nel secondo episodio Pietro viene a Napoli per conoscere la famiglia di Elena ma lei sarà molto nervosa ed imbarazzata per l’evidente differenza sociale: ma Pietro dimostra di trovarsi a suo agio con la famiglia Greco e questo la rasserena un po. In famiglia nasceranno però delle discussioni perché la madre di Elena è contraria al solo rito civile per le nozze e ci saranno molte discussioni. Nel frattempo, Lila coinvolge Elena nei suoi problemi che nascono dal lavoro che fa, in cui tra lavori pesanti e orari lunghissimi si è ammalata. Durante questo incontro Lila chiederà a Elena di badare a suo figlio Gennaro se le dovesse succedere qualcosa.

Il cast principale della terza serie

Il cast è rimasto al momento inalterato con solo l’inserimento di qualche nuova figura

Margherita Mazzucco: Elena “Lenù” Greco

Gaia Girace: Raffaella “Lila” Cerullo

Anna Rita Vitolo: Immacolata Greco

Luca Gallone: Vittorio Greco

Imma Villa: Manuela Solara

Antonio Milo: Silvio Solara

Alessio Gallo: Michele Solara

Valentina Acca: Nunzia Cerullo

Antonio Buonanno: Fernando Cerullo

Nunzia Schiano: Nela Incardo

Matteo Cecchi: Pietro Airota

Daria Deflorian: Adele Airota

Bruno Orlando: Franco Mari

Francesco Russo: Bruno Soccavo

Giovanni Cannata: Armando Galiani

Giovanni Buselli: Enzo Scanno

Eduardo Scarpetta: Pasquale Peluso

Christian Giroso: Antonio Cappuccio

Maggiori informazioni – L’Amica Geniale 3

