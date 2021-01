Le riprese della terza stagione dell’Amica Geniale sono iniziate a Piazza Dante a Napoli

Si stanno girando anche a Napoli le riprese della terza stagione dell’Amica Geniale a Piazza Dante e in piazza del Gesù con scenografie in stile anni 70, gli anni dove è ambientata la “Storia di chi fugge e di chi resta” il romanzo della Ferrante che ha ispirato la serie

Sono ripartite le riprese della 3^ serie dell’Amica Geniale ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. Dovevano iniziare nei primi mesi del 2020 ma sono state varie volte rimandate per l’emergenza. E a breve si girerà a Piazza Dante: infatti alcuni angoli della piazza sono stati ricostruiti così com’erano negli anni ’70, gli anni in cui è ambientata la terza serie tratta da “Storia di chi fugge e di chi resta” l’ultimo libro della trilogia di Elena Ferrante.

Vedremo le auto dell’epoca parcheggiate in piazza e molte scene saranno girate nella libreria Pironti, che è li dagli anni ’50, e che, in questi giorni, stanno trasformando all’interno. Altre scene in esterno saranno girate in piazza del Gesù dove verranno sistemate alcuni elementi tipici dell’epoca come la fermata dell’autobus 140 per Posillipo che è stata li per tantissimi anni.

Il “quartier generale” delle riprese sarà sempre a Caserta

La maggior parte delle riprese sarà comunque effettuata a Caserta nell’ex area industriale Saint Gobain di Marcianise dove, fin dalla prima serie, è stato ricostruito il rione Luzzatti di Gianturco in stile anni 50 con sei palazzine e una chiesa per ricreare l’ambiente de “L’amica geniale” che ogni volta si “adatta” ai vari episodi.

Le riprese di questa serie non saranno solo a Napoli ma si gireranno anche a Torre Annunziata in particolare nella vecchia Real Fabbrica d’Armi Borbonica, anche conosciuta come Spolettificio e nelle strade vicine allo stabilimento militare.

La terza stagione sarà si svolgerà negli anni 70. In un precedente nostro post abbiamo raccontato la trama e gli attori di questa terza serie.

Per la terza stagione c’è anche una novità rappresentata dal cambio di regista che non sarà più Saverio Costanzo ma Daniele Luchetti.

