L’Amica Geniale 3: la trama della terza puntata e come rivedere le prime due

Continua il grande successo per la terza serie dell’Amica Geniale, “Storia di chi fugge e di chi resta”. La terza puntata sarà trasmessa domenica 20 febbraio 2022 in prima serata sempre su RAI 1. Di seguito le anticipazioni sulla 3 puntata e come rivedere le due precedenti

Sempre un grande successo per le puntate della terza della serie dell’Amica Geniale che oramai vengono trasmesse di domenica sera in prima serata su RAI 1. La terza puntata di Storia di chi fugge e di chi resta, andrà infatti in onda in prima serata Domenica 20 febbraio 2022 sempre con 2 episodi, il 5 e il 6, che si chiamano, rispettivamente, Terrore e Diventare.

Anche questa puntata vedrà le protagoniste Elena e Lila in primo piano con le loro storie e la loro grande amicizia ed anche in questa terza puntata ci saranno vari colpi di scena.

La trama della terza puntata dell’Amica Geniale 3

Anche in questa terza puntata troveremo Elena (Lenù) e Lila oramai adulte che affrontano i problemi della vita. Elena è sposata con Pietro, figlio di una famiglia altolocata, che la ha aiutata a promuovere il primo libro ma, con l’arrivo della figlia non riesce a concentrarsi e vive male la vita matrimoniale tradendo anche il marito. Lila combatte sempre per il lavoro anche se sembra che la sua vita vada un poco meglio assieme al compagno.

Il primo episodio, il n. 5 – “Terrore”

Nel primo episodio, dal titolo ‘Terrore” Elena, (Lenù), che sta vivendo male il suo periodo di madre perché non riesce a scrivere qualcosa di interessante per il nuovo libro e vede affievolirsi il suo rapporto con il marito, sempre più preso dal lavoro. Poi si avvicina anche alle problematiche del femminismo e, su questo litiga con Pietro. Altro motivo di attrito con il marito è l’arrivo inaspettato a casa sua, a Firenze, di Pasquale e Nadia. I due non si presentano bene, sono maleducati, trascurati e perfino sporchi e Pasquale non va d’accordo con Pietro. Quando ripartono Elena e Pietro litigano perché lui non vuole che un evento del genere si possa ripetere in futuro.

Il secondo episodio, il n.6 – “Diventare”

Nel secondo episodio, il sesto della serie, Elena, che tenta sempre di tener fede alla promessa fatta a Lila di seguire suo figlio, il piccolo Gennaro, e lo porta con se in villeggiatura. Gennaro però non si trova bene anche se gioca spesso con le figlie di Elena. Lei osserva con pazienza i diverbi, fino a quando non li scopre giocare al dottore e, preoccuta telefona a Lila. Durante la telefonata Elena scopre che sua sorella Elisa si vede con Marcello Solara e questa notizia la sconvolge: decide pertanto tornare a Napoli per rendersi conto della situazione e parlare con la sorella di persona.

Come rivedere le prime due puntate della terza serie dell’Amica Geniale

Se avete perso le prime due puntate della terza stagione dell’Amica Geniale 3 potete rivederle su RaiPlay. Gli episodi del terzo capitolo della saga di Elena Ferrante, Storia di chi fugge e di chi resta, possono essere infatti comodamente visti collegandosi su una Smart Tv o su PC, Smartfone, Ipad ecc collegandosi al sito di RAI Play

La bella serie dell’Amica Geniale

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.