Aperture serali con ingresso a 2 euro nel Museo di Capodimonte a Napoli

Fino a dicembre ci saranno delle speciali aperture serali a soli 2 euro nello straordinario Museo di Capodimonte a Napoli per ammirare le collezioni permanenti ed anche le mostre in corso

Dal 21 ottobre al 17 dicembre 2022 nel bellissimo Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli ci saranno delle speciali aperture serali con ingresso a soli 2 euro.

Ben 12 straordinari appuntamenti a partire da venerdì 21 ottobre 2022 che consentiranno di visitare di notte le bellissime collezioni e le mostre in corso al prezzo ridotto di 2 euro (escluse le gratuità previste per legge), dalle ore 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30). Per accedere al Museo in queste serate il biglietto dovrà essere acquistato esclusivamente presso la biglietteria del museo.

Oltre alle splendide collezioni permanenti, al Museo e Capodimonte potranno anche essere visitate le mostre in corso che sono:

Inoltre, per chi vorrà partecipare, venerdì 21 ottobre 2022 alle ore 20.00, il Museo e Real Bosco di Capodimonte in collaborazione con gli storici dell’arte de Le Nuvole, propone la visita guidata a pagamento “A lume di notte”, un percorso unico al secondo piano del Museo per conoscere gli artisti che hanno fatto proprio della luce il fulcro delle loro opere, dai Fiamminghi a Ribera a Stomer. La visita sarà a cura de Le Nuvole e inizierà alle ore 20.00 per max 25 persone. La partecipazione alla visita costa 7 euro, oltre al costo d’ingresso al sito di 2 euro. La durata è di 1 ora. Maggiori informazioni a arte@lenubole.com mentre la prenotazione va effettuata al sito ufficiale

Calendario di tutte le aperture serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Venerdì 21 e 28 ottobre 2022

Venerdì 4, 11, 18 e 25 novembre 2022

Venerdì 2 e sabato 3 dicembre 2022

Venerdì 9 e sabato 10 dicembre 2022

Venerdì 16 e sabato 17 dicembre 2022

Maggiori informazioni – Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.