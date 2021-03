Le straordinarie Graffe napoletane, ecco la ricetta di Gino Sorbillo

Altro dolce tradizionale napoletano, le graffe che potrete fare anche voi a casa seguendo la ricetta del maestro Pizzaiolo Gino Sorbillo, un esperto degli impasti, anche quelli per le fritture

Gino Sorbillo è uno dei maestri Pizzaioli più famosi a Napoli ed è conosciuto in tutto il mondo. Sorbillo è una persona che ama Napoli e le sue tradizioni culinarie e naturalmente è un esperto di lievitazione e di impasti che rendono squisite ed uniche le sue pizze.

Naturalmente Gino Sorbillo conosce anche il segreto degli impasti per le fritture perché oltre alle varie pizzerie che ha aperto a Napoli e in Italia, ma anche in Giappone e in USA, a New York e Miami, ha aperto da tempo dei veri templi della buona pizza fritta napoletana con il marchio Zia Esterina. A Napoli sono al centro storico, a via Toledo e al Vomero.

Le squisite graffe napoletane: la ricetta di Gino Sorbillo

E a Sorbillo non si poteva non chiedere di parlarci anche di uno dei dolci più tipici napoletani, abbastanza semplici da essere preparati in casa. Parliamo delle Graffe Napoletane cioè di ciambelle con un impasto di patate che vengono fritte nell’olio e servite con abbondante zucchero a velo e mangiate preferibilmente calde.

E con l’avvicinarsi della Pasqua perché oltre a preparare pastiere e tortani non prepariamo anche le straordinarie Graffe napoletane seguendo, naturalmente il procedimento e gli ingredienti utilizzati da Gino Sorbillo?

Le graffe napoletane: la ricetta e il procedimento di Gino Sorbillo

Ingredienti per Graffe napoletane (sufficienti per circa 20 graffe)

1 kilo di farina 00

1/2 kilo patate cotte

100g zucchero

100 burro

5 uova intere

pizzico di sale

grattugiata di limone

50 grammi di lievito

125 latte tiepido

Olio per friggere q.b.

Il procedimento

Versate tutta la farina sul banco da lavoro, facendo un buco al centro per creare una fontana, all’interno della quale romperete le uova. Poi aggiungete lo zucchero, le patate lesse e il burro sciolto aggiungendolo a poco a poco e lavorando con la farina. In ultimo, aggiungete il latte, il lievito, il limone e il sale fino ad ottenere un composto omogeneo da far riposare al coperto per 30 minuti.

Poi realizzate dei rotolini di poco più di un centimetro di diametro che richiuderemo su se stessi formando una “U” chiusa.

Lasciate riposare altre 2 ore al coperto così da ottenere una consistenza soffice e morbida. A questo punto, riscaldate bene l’olio e friggete fino ad ottenere il colore desiderato. Lasciamo intiepidire e asciugate su di un vassoio, cospargendo quindi con abbondante zucchero.

Chiudiamo ricordandovi che tutte le bontà di Gino Sorbillo possono arrivare anche a casa nostra con il delivery.

Leggi le altre ricette della cucina napoletana

Dolci

Mangiare e Bere a Napoli

Ricette

Street food e Take away La Zeppola di San Giuseppe del Gran Caffè Gambrinus di Napoli: la video-ricetta e come ordinarla Dolci

Primi

Ricette Lasagna, Chiacchiere e Sanguinaccio: il menù di Carnevale a Napoli Mangiare e Bere a Napoli

Primi

Ricette Risotto al profumo di Limone: Cucina Napoletana cucina napoletana Ricetta polpo alla Luciana – Cucina Napoletana cucina napoletana

Dolci

Ricette Zeppole di San Giuseppe: la Ricetta Napoletana cucina napoletana

Mangiare e Bere a Napoli

Ricette I piatti tipici della Pasqua a Napoli: cucina napoletana Mangiare e Bere a Napoli La tradizione del Natale a Napoli: il Pranzo di Natale In Evidenza

Mangiare e Bere a Napoli La tradizione del Natale a Napoli: la cena della Vigilia cucina napoletana

In Evidenza

Ricette La Ricetta Completa della Pastiera Napoletana: il video Lifestyle Come cucinare la vera pastiera napoletana [VIDEO] Mangiare e Bere a Napoli

Ristoranti 5 cose da mangiare assolutamente a Napoli Ricette Cosa si mangia a Carnevale a Napoli Antipasti

cucina napoletana

Ricette Ricetta Cozze Gratinate – Cucina Napoletana cucina napoletana

Primi

Ricette Ricetta Spaghetti con le vongole “fujute” – Cucina Napoletana Lifestyle Ricetta Sanguinaccio, la doppia crema al cioccolato – Cucina napoletana Dolci

Ricette Ricetta Chiacchiere di Carnevale – Cucina napoletana Dolci

Ricette Ricetta Susamielli – Cucina napoletana Dolci

Ricette Ricetta Zeppole di San Giuseppe – Cucina Napoletana Dolci

Ricette Dolci natalizi napoletani da gustare assolutamente Ricette

Sfizi Ricetta Panino Napoletano – Cucina napoletana Antipasti

Contorni

Ricette Ricetta Puparuole ‘mbuttunate – Cucina Napoletana Pizze

Ricette Ricetta Casatiello – Cucina Napoletana Primi

Ricette Ricetta: spaghetti con le vongole – Cucina Napoletana cucina napoletana

Mangiare e Bere a Napoli

Pizzerie

scoprire napoli Le 6 migliori pizzerie storiche di Napoli | Scoprire Napoli Dolci

Ricette Ricetta Mostaccioli di Natale – Cucina napoletana Dolci

Ricette Ricetta Struffoli – Cucina napoletana Dolci

Ricette Ricetta Roccocò – Cucina Napoletana Contorni

Ricette Ricetta Insalata di rinforzo – Cucina Napoletana Ricette

Secondi Ricetta Capitone – Cucina Napoletana Ricette

Sfizi Ricetta pizzette fritte – Cucina napoletana Sfizi Ricetta Taralli ai semi di finocchio – Cucina Napoletana Primi

Ricette Ricetta Frittata alla napoletana al ragù – Cucina Napoletana Primi

Ricette Ricetta Ragù – Cucina Napoletana Liquori

Ricette Ricetta Nocillo – Cucina napoletana Primi

Ricette Ricetta Gnocchi di patate alla Sorrentina – Cucina napoletana Dolci

Ricette Ricetta Torrone al Cioccolato morbido – Cucina napoletana Ricette

Sfizi Ricetta Taralli sugna e pepe – Cucina napoletana Pizze

Ricette Ricetta Pasta per la Pizza – Cucina Napoletana Dolci

Ricette Ricetta Caprese al Limone – Cucina napoletana Antipasti

Ricette

Secondi Ricetta zuppa di cozze – Cucina napoletana Dolci

Ricette Torta pinguì con panna e cioccolato – Ricette dei lettori Primi

Ricette Ricetta Pasta alla Mascalzona – Ricette dei lettori Contorni

cucina napoletana

Ricette Ricetta zucchine a scapece – Cucina napoletana Dolci

Ricette Ricetta torta Caprese – Cucina napoletana Dolci

Ricette Ricetta Graffe – Cucina napoletana Liquori

Ricette Ricetta per un Limoncello perfetto – Cucina napoletana Antipasti

Ricette

Secondi Ricetta Impepata di cozze – Cucina napoletana Ricette

Secondi Ricetta caprese sfiziosa in salsa di origano – Cucina napoletana Contorni

Ricette Ricetta pizza di scarole – Cucina Napoletana Ricette

Sfizi Ricetta Panzarotti napoletani – Cucina Napoletana Primi

Ricette Ricetta Spaghetti alla Puttanesca – Cucina Napoletana Dolci

Ricette Ricetta babà al rum – Cucina Napoletana Ricette Ricetta polpo all’insalata – Cucina Napoletana Antipasti

Ricette Ricetta Mozzarella in Carrozza (con mozzarella di bufala) – Cucina Napoletana Primi

Ricette [Cucina napoletana] Ricetta Scialatielli alla Pescatora

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata