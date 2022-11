Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 18 al 20 novembre 2022

Photo by Clémence Taillez on Unsplash

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra con le varie sagre e le feste. Eventi che sono sempre una bella occasione anche per conoscere tanti particolari luoghi della Campania

Tante sagre e feste in Campania nel weekend dal 18 al 20 novembre 2022 in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festa della Castagna a Sant’Eustachio di Montoro, nell’avellinese (AV)

Nella Frazione San Eustachio di Montoro in provincia di Avellino ritorna l’attesa la “Festa della Castagna”. Dopo una riuscitissima festa della Zeppola che si è svolta ultimamente stavolta a Montoro ci sarà dal 19 al 20 novembre 2022 la bella “Festa della Castagna”, un evento che ci consentirà di provare tante bontà a base di castagne, e non solo. La festa della Castagna offrirà ai partecipanti un evento ricco con tante occasioni per divertirsi, rilassarsi ed assaporare la buona cucina tra gli ampi spazi verdi del Parco del Sole dove è prevista anche un’apposita area per bambini e musica a animazione nei giorni della festa. Da non perdere la serata musicale del 19 novembre alle ore 20 con “A Paranza r’o Lione” uno dei migliori gruppi di musica popolare della Campania. Preciste tante specialità . Maggiori informazioni Festa della Castagna a Sant’Eustachio di Montoro

DeGusta lo street Food con i sapori e le tipicità della Tradizione nel centro di Napoli

Dal 14 al 19 Novembre 2022, nel centro di Napoli, in Via Diaz si terrà un nuovo appuntamento con DeGusta la festa dello Street Food che stavolta sarà dedicata ai sapori e alle tipicità della Tradizione delle nostre terre. Un appuntamento che offre tanto buon cibo di strada con tanti stand con la buona tradizione culinaria locale ma anche con bontà provenienti da altre regioni come quelle siciliane che si troveranno in via Diaz in questa edizione. Organizzato anche stavolta dall’Associazione Eccellenza in Piazza l’appuntamento di “DeGusta” presenta in via Diaz tanti stand allestiti all’insegna del buon cibo con prodotti della Campania e di varie regioni. Nel cuore della città ci saranno i Sapori e le Tipicità della tradizione con castagne, miele, pomodoro del piennolo del Vesuvio e poi tanti formaggi, salumi tradizionali e prodotti da forno. Non mancheranno a DeGusta anche conserve e liquori artigianali, dolci, spezie, tisane e frutta secca, tutti prodotti tipici di questa stagione autunnale e poi anche tante bontà siciliane. DeGusta lo street Food nel centro di Napoli

Iniziano in Campania anche i Mercatini di Natale

Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore nel Borgo di Apice Vecchia – Nell’incantevole Borgo di Apice Vecchia, in provincia di Benevento, si terrà la IV edizione dei Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore, nei weekend del 19-20-26-27 novembre e poi in quelli del 3-4-8-10-11 e 17-18 dicembre 2022. Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Brumalia – Casal Velino – Salerno . Nelle serate dal 18 al 20 novembre nel borgo di Casal Velino si celebra il vino con le Brumalia: tre serate di festa all’insegna del vino e della buona tavola, rievocando le antiche festività romane, in onore di Bacco e Cerere, divinità delle messi e del vino. Non mancherà la buona musica di sera con 18 Novembre : Angelo Loia e a seguire dj set Astro – 19 novembre : Tarantanobes – 20 novembre : Pina Speranza & Cilento Tarant Maggiori informazioni

. Nelle serate dal 18 al 20 novembre nel borgo di Casal Velino si celebra il vino con le Brumalia: e della buona tavola, rievocando le antiche festività romane, in onore di Bacco e Cerere, divinità delle messi e del vino. Non mancherà la buona musica di sera con : Angelo Loia e a seguire dj set Astro – : Tarantanobes – : Pina Speranza & Cilento Tarant Novello e Castagne – Torrecuso – Benevento . Nei giorni dal 18 al 20 Novembre torna l’appuntamento autunnale di Novello e Castagne , evento organizzato dal Forum dei Giovani di Torrecuso e giunto alla sua VI edizione. Non mancheranno tanti piatti tipici che il Sannio riesce ad offrire ma anche tanta buona musica. Maggiori informazioni Forum dei giovani. 3271339629 Torrecuso (BN)

. Nei giorni dal 18 al 20 Novembre torna l’appuntamento autunnale di , evento organizzato dal Forum dei Giovani di Torrecuso e giunto alla sua VI edizione. Non mancheranno tanti piatti tipici che il Sannio riesce ad offrire ma anche tanta buona musica. Domeniche dell’Olio – Cerreto Sannita – Benevento – Domenica 20 novembre e in tutte le quattro domeniche del mese di novembre 2022° Cerreto Sannita, in provincia di Benevento si terrà l’evento Le Domeniche dell’Olio, una kermesse gastronomica all’insegna della valorizzazione di uno dei prodotti tipici locali: l’ottimo olio di Cerreto DOP. Nelle 4 domeniche dell’Olio a Cerreto Sannita, in Piazza San Martino, ci saranno tanti stand presso i quali, oltre a degustare ed acquistare l’ottimo olio DOP sarà anche possibile assistere alla molitura delle olive e provare non solo l’olio nuovo, ma i tanti prodotti tipici del territorio sannita. Previste visite guidate ai frantoi locali, dove si potrà assiste da vicino al processo della lavorazione dell’olio e dove si potrà acquistare il prodotto direttamente dai produttori. In questo periodo i ristoranti del paese prepareranno, per l’occasione, menù di prodotti tipici e in vari punti del paese saranno allestititi stand per le degustazioni, la ristorazione ed esposizione di olio e dei prodotti tipici locali. Ogni domenica anche spettacoli musicali ed esibizioni di artisti di strada, oltre ad animazioni per bambini. Possibili anche visite guidate alle collezioni del Museo della Ceramica, altra eccellenza di questa bella cittadina in provincia di Benevento. Domeniche dell’Olio a Cerreto Sannita

Domenica 20 novembre quattro domeniche del mese di novembre 2022° Cerreto Sannita, in provincia di Benevento si terrà l’evento Le Domeniche dell’Olio, una kermesse gastronomica all’insegna della valorizzazione di uno dei prodotti tipici locali: Nelle 4 domeniche dell’Olio a Cerreto Sannita, in Piazza San Martino, ci saranno tanti stand presso i quali, sarà anche possibile assistere alla e provare non solo l’olio nuovo, ma i tanti prodotti tipici del territorio sannita. Previste visite guidate ai frantoi locali, dove si potrà assiste da vicino al processo della lavorazione dell’olio e dove si potrà acquistare il prodotto direttamente dai produttori. In questo periodo i ristoranti del paese prepareranno, per l’occasione, menù di prodotti tipici e in vari punti del paese saranno allestititi stand per le degustazioni, la ristorazione ed esposizione di olio e dei prodotti tipici locali. Ogni domenica anche spettacoli musicali ed esibizioni di artisti di strada, oltre ad animazioni per bambini. Possibili anche visite guidate alle collezioni del Museo della Ceramica, altra eccellenza di questa bella cittadina in provincia di Benevento. Millenaria Fiera di Santa Caterina – Montecalvo Irpino – Avellino. Nei giorni 19 e 20 novembre il Comune di Montecalvo Irpino e la Pro Loco Montecalvo APS organizzano una nuova sagra. La sagra del pellegrino, nell’ambito della Millenaria Fiera di Santa Caterina Montecalvo 2022 . L’evento si svolgerà in Piazza Leone XIII, sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 dalle ore 20 e ci sarà tanta buona enogastronomia e tradizione montecalvese nella Millenaria Fiera di Santa Caterina Montecalvo. Da non perdere, oltre alla storica fiera mercato, il nuovissimo evento gastronomico della Sagra del Pellegrino con tanta animazione per i più piccoli, una serata musicale e un evento all’insegna delle risate. Domenica 20 ci sarà PEPPE IODICE in Piazza Leone XIII alle ore 21.00 con un grande spettacolo gratuito. Fiera di Santa Caterina

Nei giorni 19 e 20 novembre il Comune di Montecalvo Irpino e la Pro Loco Montecalvo APS organizzano una nuova sagra. La sagra del pellegrino, nell’ambito della . L’evento si svolgerà in Piazza Leone XIII, sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 dalle ore 20 e ci sarà tanta buona enogastronomia e tradizione montecalvese nella Millenaria Fiera di Santa Caterina Montecalvo. Da non perdere, oltre alla storica fiera mercato, il nuovissimo evento gastronomico della Sagra del Pellegrino con tanta animazione per i più piccoli, una serata musicale e un evento all’insegna delle risate. Domenica 20 ci sarà PEPPE IODICE in Piazza Leone XIII alle ore 21.00 con un grande spettacolo gratuito. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica – Napoli – date e piazze di Novembre. Anche a novembre 2022 in alcune piazze di Napoli si terranno i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. I migliori prodotti della Campania a prezzi convenienti e sotto casa. In tutti i weekend i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica saranno in tante piazze della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. . Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli: tutte le date di Novembre

© Napoli da Vivere 2022– riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.