Marinella apre un nuovo un negozio a Londra

Lo storico marchio di cravatte napoletano apre una nuova boutique a Londra dopo la chiusura del precedente negozio a causa dell’emergenza sanitaria e della Brexit

Un nuovo negozio per lo storico marchio napoletano E.Marinella nel centro di Londra a Burlington arcade 15 per una nuova boutique che ripercorre la storia del marchio. Il precedente negozio di Londra fu il primo aperto fuori dell’Italia ma, a causa dell’emergenza sanitaria e della Brexit, fu chiuso due anni fa.

E, in questi giorni, la bellezza del made in Naples ritorna nella City con l’eleganza e i valori di sempre: qualità, sartorialità, attenzione ai dettagli e cura del cliente. Una nuova boutique che ridiventerà un punto di riferimento del Made in Italy e del Made in Naples in Gran Bretagna e non solo.

Tanti straordinari prodotti Made in Naples da Marinella

Oramai il marchio E. Marinella conta tantissimi straordinari prodotti, per uomo e donna.

Non solo cravatte ma tanti accessori straordinari che possiamo trovare nelle tante Boutique in Italia e nel mondo a cominciare da quella di Napoli che è dal 1914 in Via Riviera di Chiaia, 287.

Poi a Roma e 2 Milano e a Tokyo e ora di nuovo a Londra a Burlington Arcade, 15 e senza dimenticare i vari e numerosi Corner Stores che si trovano un po in tutto il mondo.

Maggiori informazioni – E.Marinella Napoli – E.Marinella Napoli Facebook

Foto E.Marinella Facebook

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.