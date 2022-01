Le migliori pizzerie di Napoli e della Campania secondo la Guida alle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso 2022

PH Pepe in Grani

Tante pizzerie a Napoli e in Campania segnalate dal Gambero Rosso molte delle quali le ritroviamo ai primi posti nella classifica nazionale che vede i Maestri pizzaioli napoletani e della Campania al vertice delle classifiche nazionali assieme ad altri di altre regioni.

Pubblicata la Nona edizione della guida alle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso per il 2022. Sono stati selezionati ben 680 locali in tutta Italia con dei criteri ben precisi e con la massima attenzione a farine, prodotti, impasti e lievitazioni. Una guida interessante che riporta sia le tradizionali pizze al piatto, servite nelle pizzerie ma anche le pizze al taglio, e che riporta tantissime notizie e segnalazioni importanti.

E nella guida alle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso per il 2022 ce n’è davvero per tutti i gusti: dalle migliori carte delle bevande alle pizze dell’anno, dai maestri dell’impasto ai pizzaioli emergenti fino alle segnalazioni dei servizi di asporto e delivery ed una sezione dedicata alle migliori pizze italiane nel mondo.

Le migliori pizzerie a Napoli ed in Campania sono anche al vertice nazionale

Ma veniamo alle pizzerie che ci riguardano più da vicino e cioè a quelle di Napoli e della Campania. Naturalmente sono al primo posto anche nella classifica nazionale che vede i Maestri pizzaioli napoletani e della Campania al vertice delle classifiche nazionali assieme ad altri di altre regioni. Per la lunga classifica Nazionale vediamo solo i Campani ai primi 5 posti

Prime cinque pizzerie in Italia 2022 secondo il Gambero Rosso

1- Pepe in Grani | CAIAZZO (CE) assieme ad un’altra di Verona.

assieme ad un’altra di Verona. 2 – I Masanielli | CASERTA assieme a una pizzeria di Brescia e un’altra di Verona

assieme a una pizzeria di Brescia e un’altra di Verona 3 – La Notizia | NAPOLI assieme a una di Torino e un’altra di Cuneo

assieme a una di Torino e un’altra di Cuneo 4- 50 Kalò |NAPOLI, Francesco & Salvatore Salvo |NAPOLI, La Notizia |NAPOLI, Oliva da Concettina ai Tre Santi |NAPOLI, Pizzeria Salvo |SAN GIORGIO A CREMANO (NA) assieme a una di Lucca, e una di Roma

assieme a una di Lucca, e una di Roma 5 – Sorbillo | NAPOLI e La Contrada |AVERSA (CE) assieme ad altre 11 pizzerie in Tutta Italia

Da segnalare al 7 posto della classifica Nazionale il nuovo ingresso della pizzeria Le Parùle di Ercolano (NA)

Le migliori pizzerie di Napoli e della Campania 2022 secondo il Gambero Rosso

Come abbiamo visto i maestri pizzaioli di Napoli e della Campania si confermano al vertice delle classifiche in Italia con la loro arte e le loro straordinarie pizze, anche in base ai criteri utilizzati dal Gambero Rosso per questa classifica. Ma vediamo ora la classifica della Campania.

10 Diego Vitagliano Napoli NA

10 Diego Vitagliano Pozzuoli NA

50 Kalò Napoli NA

Casa Vitiello Caserta CE

Da Attilio alla Pignasecca Napoli NA

Era Ora Palma Campania NA

Francesco & Salvatore Salvo Napoli NA

I Masanielli Caserta CE

La Contrada Aversa CE

La Notizia Napoli NA

Le Grotticelle Caggiano SA

Le Parùle Ercolano NA

Oliva da Concettina ai Tre Santi Napoli NA

Pepe in Grani Caiazzo CE

Pizzeria Salvo San Giorgio a Cremano NA

Sorbillo Napoli NA

Starita Napoli NA

Villa Giovanna Ottaviano NA

