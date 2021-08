Laqua Countryside: Antonino Cannavacciuolo apre il suo primo ristorante a Vico Equense

E’ stato aperto in questi giorni Laqua Countryside il primo ristorante di Antonino Cannavacciuolo in Campania che si trova Ticciano, una frazione di Vico Equense in Penisola Sorrentina dove lo Chef è nato

Antonino Cannavacciuolo, il grande chef stellato, apre per la prima volta un suo ristorante al Sud, in Campania tra le colline di Vico Equense a Ticciano sulla splendida Penisola Sorrentina, dove è nato e dove è iniziata la sua grande storia.

“Se lavorerai sodo, un giorno anche tu avrai il tuo ristorante qui, tra le colline di Vico Equense”. Queste sono le parole che il padre diceva a Antonino da ragazzo e in questi giorni Antonino Cannavacciuolo ha aperto Laqua Countryside a Ticciano rinnovando e trasformando quella che era la casa di famiglia.

Laqua Countryside ristorante Gourmet sulle colline di Vico Equense in Penisola Sorrentina

Laqua Countryside sarà probabilmente il ristorante del cuore di Antonino Cannavacciuolo perché si trova tra le verdi colline di Vico, dove lui è nato, e dove più facilmente ritroverà i suoi ricordi e le tradizioni della sua infanzia. Un ritorno sulle colline di Vico Equense, nel suo territorio e ai sapori genuini che ispirano la sua cucina d’autore, sempre con materie prime selezionate, fornite dai produttori locali o coltivate nell’orto e nel frutteto. Un ristorante che accoglierà gli ospiti dello Chef sia all’interno che all’esterno, sotto la storica pianta di glicine della casa. All’Laqua Countryside Antonino Cannavacciuolo sarà assieme all’executive chef Nicola Somma.

Laqua Countryside è anche un Resort con sei camere accoglienti e diverse

Nel nuovo resort ci sono anche 6 camere tutte diverse tra loro, con vista mare, giardino, pergolato o borgo e ognuna con una storia, tutta da scoprire. All’ Laqua Countryside tutto ricorda e racconta, una storia unica, quella dello Chef Antonino e della sua casa di infanzia, diventata oggi un intimo Resort con al suo interno il Ristorante Gourmet firmato Cannavacciuolo.

Nel resort sulle colline di Vico Equense non manca naturalmente una piscina privata esterna, che si trova nel giardino ed è riscaldata durante i mesi invernali e poi cantina dedicata alle degustazioni e l’area benessere e uno straordinario orto per coltivare in proprio e naturalmente alcuni prodotti della cucina.

Maggiori informazioni Laqua Countryside via Ticciano 137 80069 Vico Equense, Campania

