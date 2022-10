Portami a Giocare, un laboratorio di ceramica con visita guidata alle Catacombe di San Gennaro

Un bel momento di condivisione per i bambini e le loro famiglie con Portami a Giocare, una bella esperienza di visita e di gioco che coinvolge grandi e piccini e che, oltre alla visita guidata alle Catacombe di San Gennaro, prevede il laboratorio di ceramica “Il Vasaio”

Una nuova esperienza da non perdere, per bambini e genitori, nelle straordinarie Catacombe di San Gennaro a Napoli. Sono iniziati i laboratori di ceramica dal titolo Portami a Giocare, un evento molto particolare e bello perché coniuga la visita guidata alle Catacombe di Napoli con la scoperta pratica dei mestieri e delle arti che, da sempre, caratterizzano la nostra città.

I laboratori di Portami a Giocare si svolgono la domenica mattina nelle splendide Catacombe di San Gennaro a Napoli e permettono anche di creare occasioni di condivisione per le famiglie e momenti di crescita per le scuole che vogliono partecipare all’evento.

Portami a Giocare a Napoli nelle Catacombe di San Gennaro

L’evento si svolge la domenica mattina alle ore 10,30 nelle Catacombe di San Gennaro a Napoli e prevede un’attività per bambini con laboratori didattici e una visita guidata alle catacombe di San Gennaro.

Portami a Giocare è una bella esperienza di visita e di gioco che coinvolge grandi e piccini e che, oltre alla visita guidata alle Catacombe di San Gennaro, prevede il laboratorio “Il Vasaio”. Dopo la visita i piccoli ospiti impareranno insieme le tecniche e gli strumenti dell’arte della ceramica, per poi creare con la tecnica del colombino, un manufatto da conservare come ricordo della giornata. Una bella attività che permette ai più piccoli di cimentarsi con un’antica arte in un luogo dove la terracotta è protagonista. Una bella esperienza per i più piccoli (e per i più grandi) che li renderà felici, perché andranno a giocare e ad imparare in totale sicurezza.

Le prossime date di Portami a Giocare (al momento) sono:

Domenica 16 ottobre 2022 ore 10,30

Domenica 23 ottobre 2022 ore 10,30

(In progetto di estendere l’appuntamento ad altre domeniche)

con appuntamento presso la biglietteria delle Catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte, 13, a Napoli. è possibile parcheggiare gratuitamente sul piazzale della Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte.

Costo di partecipazione: Adulti – 6,00 € / Bambini – 10,00 €

