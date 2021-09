Classifica 50 Top Pizza 2021: le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche quest’anno 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia le pizzerie di Napoli e della Campania

E’ stata pubblicata la classifica di 50 Top Pizza 2021, la prima guida on line delle migliori pizzerie in Italia e nel mondo, curata dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro, del famoso blog omonimo, e da Barbara Guerra e Albert Sapere.

Una guida eccellente e affermata che segnala anche per il 2021 le migliori pizzerie Italiane, le 293 Pizzerie Eccellenti censite in tutta Italia segnalando le Pizzerie Top – cioè dal 1 al 50esimo posto, poi fino al 100mo posto come Grandi Pizzerie.

Tra le prime 50 pizzerie segnalate molte di Napoli della Campania

Naturalmente tra le prime 50 pizzerie italiane ben 29 sono della Campania, e poi segue il Lazio, con 13 locali, la Lombardia (12) e poi le altre regioni con Toscana (10), Veneto e Piemonte (6), Puglia, Sicilia e Sardegna (4), Abruzzo (3), Emilia-Romagna e Marche (2), Basilicata, Calabria, Liguria, Trentino-Alto Adige e Umbria (1).

E la pizzeria di Francesco Martucci a Caserta, I Masanielli, vince ancora anche per quest’anno come miglior pizzeria al mondo per questa quinta edizione di 50Top Pizza 2021. Al secondo posto troviamo la pizzeria di Napoli di Vitagliano 10 Diego Vitagliano pizzeria seguita da Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu a Roma. A Diego Vitagliano anche il titolo di Pizzaiolo dell’Anno 2021.

La classifica Italia 2021 di 50 Top Pizza

1 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania

2 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

3 Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

4 I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

5 Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

6 50 Kalò – Napoli, Campania

7 Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania

8 Dry Milano – Milano, Lombardia

9 La Notizia 94 – Napoli, Campania

10 Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

11 I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania

12 180g Pizzeria Romana – Roma, Lazio

13 Crosta – Milano, Lombardia

14 Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Frattamaggiore (NA), Campania

15 Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio

16 Qvinto – Roma, Lazio

17 La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

18 ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

19 I Quintili – Roma, Lazio

20 Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

21 400 Gradi – Lecce, Puglia

22 Patrick Ricci – Terra, Grani, Esplorazioni – San Mauro Torinese (TO), Piemonte

23 Pizzeria Da Ezio – Alano di Piave (BL) , Veneto

24 Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna

25 Le Follie di Romualdo – Firenze, Toscana

26 Fandango – Potenza, Basilicata

27 Grigoris – Mestre (VE), Veneto

28 Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH), Abruzzo

29 Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

30 Enosteria Lipen – Triuggio (MB), Lombardia

31 Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria

32 Antica Friggitoria Masardona Roma – Roma, Lazio

33 Sirani – Bagnolo Mella (BS), Lombardia

34 L’Orso – Messina, Sicilia

35 Sbanco – Roma, Lazio

36 Frumento – Acireale (CT), Sicilia

37 Framento – Cagliari, Sardegna

38 Gusto Divino – Saluzzo (CN), Piemonte

39 Giotto Pizzeria – Bistrot – Firenze, Toscana

40 Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana

41 Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo

42 Pizzeria Mamma Rosa – Ortezzano (FM), Marche

43 I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania

44 BOB Alchimia a spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

45 Pizzeria Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

46 I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

47 Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Lazio

48 La Contrada – Aversa (CE), Campania

49 La Braciera – Palermo, Sicilia

50 Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia, Emilia-Romagna

Quali sono le Pizzerie di Napoli e Campania tra le prime 50

Di seguito le pizzerie di Napoli e della Campania tra le prime 50 con il posto occupato in classifica.

1 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania

2 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

5 Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

6 50 Kalò – Napoli, Campania

7 Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania

9 La Notizia 94 – Napoli, Campania

10 Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

11 I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania

14 Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Frattamaggiore (NA), Campania

29 Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

43 I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania

46 I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

48 La Contrada – Aversa (CE), Campania

