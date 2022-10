24 nuovi treni per la Metro Linea 1: il primo è entrato in servizio con aria condizionata e alto confort

Ha una capienza di ben 1264 passeggeri il primo dei 24 nuovi treni della Metro Linea 1 di Napoli entrato ufficialmente in servizio dopo mesi di collaudo. Aria condizionata, 6 carrozze, al posto delle 4 degli attuali, e alto confort a bordo.

È entrato in servizio il primo treno nuovo della Metro Linea 1 di Napoli: ora per la messa in funzione del secondo e dei successivi basteranno solo 45 giorni e, pertanto, tra un paio di mesi dovremmo veder già un secondo nuovo treno in servizio quotidiano sulla Linea 1. I nuovi treni già ordinati sono ben 24 e il loro utilizzo dovrebbe rivoluzionare i trasporti a Napoli arrivando, a regime, a un treno ogni 3 minuti al posto dei 14 minuti attuali.

I lavori della Linea 1 cominciano a dicembre 1976 ma rallentarono per il terremoto dell’Irpinia del 1980 e solo a marzo del 1993 entrò in funzione la prima tratta collinare Vanvitelli-Colli Aminei. Pertanto gli attuali treni della Metro 1 lavorano da quasi 30 anni e, gli ultimi 4 rimasti, saranno progressivamente dismessi.

I nuovi treni della Metro Linea 1 a Napoli

Il nuovo treno in servizio sulla Linea 1 è stato realizzato in Spagna dalla Caf ed è un treno di concezione molto più moderna. Arrivato a Napoli in nave dalla Spagna il 9 marzo 2020 è stato costruito in Spagna dove la società Caf (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) di Bilbao che lo ha imbarcato dal porto di Sagunto-Valencia su una grossa nave della società napoletana Grimaldi, l’Eurocargo Roma di oltre 32.000 tonnellate. Nel frattempo le navi della Grimaldi hanno portato in città un totale di ben 10 nuovi treni.

Il treno entrato in servizio è composto da composto da 2 motrici, una in testa e l’altra in coda e ben 6 vagoni e 12 carrelli, ed è lungo 33 metri: è molto più confortevole degli attuali e, a bordo, ci sono anche sistemi di climatizzazione e per la riduzione del rumore. Le carrozze sono 6, al posto dei treni attuali a 4 carrozze e sono tutte collegate tra di loro e i passeggeri potranno spostarsi lungo tutto il treno senza cambiare vagone. Il treno può trasportare 1.264 passeggeri di cui 156 seduti al posto degli attuali 800.

Dal 2020 ad oggi il treno è stato sottoposto a severi collaudi, rallentati da una serie di problemi ma per la messa in esercizio del secondo treno dovrebbero bastare solo 45 giorni. Al momento sono ordinati 24 nuovi treni e di questi 19 sono già pronti: 10 sono già a Napoli e 9 in Spagna. Altri 5 sono stati prenotati.

Buone notizie anche per la Linea 6 che è in via di collaudo da parte del Ministero dei Trasporti. Tra fine anno e l’inizio del nuovo si dovrebbe avere l’apertura della prima parte della linea 6.

