Apre al Vomero il Lego Store, il primo negozio ufficiale a Napoli

Aprirà prossimamente a Napoli, nella centralissima via Scarlatti, nella grande isola pedonale del Vomero, il primo negozio Lego Store in città per la felicità di tutti i seguaci dei mattoncini colorati.

Il negozio è abbastanza grande e si trova al n. 114 di via Alessandro Scarlatti, al posto dello store di DMail: sulle vetrine si legge già “Ciao Napoli, stiamo arrivando !” ed è ben chiara la pubblicità e i simboli della Lego.

Una notizia che farà felice grandi e bambini che sono o sono stati appassionati utilizzatori dei mattoncini colorati che esistono fin dagli anni 30 e che sono stati utilizzati da intere generazioni.

Un primo negozio specializzato della Lego in città

Quello di Via Scarlatti 114 sarà il primo store ufficiale della Lego a Napoli: infatti l’altro e unico negozio Lego vicino Napoli è quello che si trova presso il Centro Commerciale Campania a Marcianise.

La Lego è l’azienda, nota in tutto il mondo, che fu fondata in Danimarca nel 1932 da Ole Kirk Christiansen, 90 fa e che in questo lungo periodo ha fatto la felicità di intere generazioni. Il nome Lego deriva dalla sintesi di due parole danesi ”leg godt” che, tradotte, significherebbero “gioca bene”

Per via Scarlatti non sarà l’unica grande novità: un po più su, al posto del grande negozio Benetton ci sarà un’altra apertura: quella di OVS che da via Kerbaker si sposerà nei locali di via Scarlatti e quella di Mascolo, il panuozzo originale di Gragnano che ha aperto a via Merliani.

