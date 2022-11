A Napoli arriva Giorgio Panariello con “La Favola Mia” al Teatro Augusteo

La grande comicità di Panariello, in uno spettacolo da non perdere al Teatro Augusteo. Previste tante risate, un pizzico di irriverenza, e poi tanta attualità e i grandi classici del suo repertorio. Un mix eccezionale per “La Favola Mia”

Riparte il nuovo tour teatrale di Giorgio Panariello, e dopo i grandi successi delle date estive, arriverà anche a Napoli il 21 novembre 2022 al Teatro Augusteo per uno spettacolo da non perdere. Un grande tour e tanti successi nelle principali città italiane con tanti nuovi appuntamenti aggiunti a grande richiesta del pubblico per questo spettacolo dal titolo “La Favola Mia”.

Naturalmente, come nei grandi spettacoli di Panariello, previste tante risate, un pizzico di irriverenza, e poi tanta attualità e i grandi classici del suo repertorio. Un mix eccezionale per “La Favola Mia” in cui Giorgio Panariello racconta e si racconta ripercorrendo, in una veste nuova e attuale, i suoi primi 20 anni di successi tra teatro, cinema e televisione.

La Favola Mia la vita artistica e “irriverente” di Panariello

Un grande comico che conosce bene il mestiere, Giorgio Panariello che ci propone uno spettacolo divertente e accattivante. Si apre con un vecchietto seduto sul fondo di un paese che pensa “come si chiamava quello…Panariello?” e da qui una bella sequenza di episodi e di risate che si susseguono una dietro l’altra con i suoi personaggi che propongono anche i vari “nuovi” mestieri, quelli inventati, come lo youtuber, l’influencer, il tiktoker, ecc.

Panariello poi ci presenta altri suoi personaggi come Mario il bagnino, Pierre della discoteca Chiticaca, che escono sul palco in un screscendo di risate per uno spettacolo da non perdere. Al Teatro Augusteo di Napoli i biglietti costano da 35 a 60 euro

Panariello al Teatro Augusteo di Napoli

Quando: 21 novembre 2022 ore 21:00

21 novembre 2022 ore 21:00 Dove: Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta, 263, 80132 Napoli NA

Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta, 263, 80132 Napoli NA Biglietti : Acquista i biglietti online su Ticketone

: Acquista i biglietti online su Maggiori informazioni – Giorgio Panariello – La Favola Mia

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.