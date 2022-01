Per la CNN Napoli è tra le 22 destinazioni da non perdere nel 2022: l’unica città italiana

© Fulvio Padulano - effepad (instagram)

La CNN, la grande emittente televisiva statunitense, indica Napoli come una meta assolutamente da vedere nel nuovo anno. Una città viva e pulsante, con un centro storico pieno di luoghi fantastici e con i dintorni che sono tra i posti più belli e interessanti al mondo. Ed è l’unica città italiana ad essere citata e consigliata tra le 22 mete da non perdere per il 2022

Tutti conoscono la CNN, la grande emittente televisiva statunitense all-news visibile, grazie ai satelliti, in tutto il mondo. E, nella sua newsletter di fine d’anno, la CNN Travel indica Napoli tra le 22 destinazioni da non perdere per il 2022 nella sezione dedicata al turismo e ai viaggi,

Un bell’articolo, presentato in prima pagina con il titolo “22 top destinations to visit in 2022”, che consiglia “le 22 destinazioni turistiche assolutamente da non perdere del nuovo anno” in tutto il mondo: e la città di Napoli è tra le 22 mete indicate dalla CNN, unica città italiana citata.

Napoli unica città italiana citata con un centro storico che pulsa di energia

Articolo breve ma incisivo, che potete leggere grazie al link a fine del nostro post, che presenta bene ciò che sta accadendo nella nostra città invitando tutti a visitare Napoli.

Si parla anche della Sanità, citandola come zona che prima era vietata ai turisti e oggi invece consigliata per i tanti suoi capolavori come le Catacombe di San Gennaro, i suoi artisti che ora espongono a Capodimonte come Paolo La Motta e di quanto altro c’è di bello in questo straordinario posto di Napoli.

La Cnn Travel, parla anche di Napoli con “il suo straordinario centro storico che pulsa di energia” della pizza che è nata qui e delle antiche rovine che si ritrovano sotto i sobborghi moderni.

Ultima citazione è per i grandi lavori nel 2022 nei grandi siti archeologici come Pompei ed Ercolano e per l’isola di Procida che sarà Capitale Italiana della Cultura per il 2022.

Napoli destinazione preferita tra tanti luoghi stupendi al mondo

La città di Napoli viene citata tra tante altre splendide destinazioni internazionali da vedere nel 2022. Cnn Travel suggerisce anche Valencia, Digione, Oslo in Europa e poi la Giordania, l’Australia, il Perù, il Sudafrica, la Malesia e le isole Antigua e Barbuda e poi i grandi parchi e le riserve naturali.

L’articolo originale al seguente link: 22 top destinations to visit in 2022

