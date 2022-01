Il Presepe Favoloso visitabile gratuitamente nella Basilica di Santa Maria della Sanità a Napoli

Un grande e bellissimo presepe, realizzato dai Fratelli Scuotto, Maestri presepiali, che, in contrapposizione al presepe Cuciniello e alle collezioni antiche conservate nel Museo di San Martino, viene esposto in un luogo della Napoli vera e popolare, in quella famosa “città sotto la città” che è il Rione Sanità

Fino al 9 gennaio 2022 il “Presepe Favoloso” dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime, sarà visitabile gratuitamente nel Rione Sanità a Napoli dalle 10:00 alle 19:00 nella Basilica di Santa Maria della Sanità.

Un’opera bellissima, frutto della grande arte dei Maestri Presepiali napoletani, che è ospitata nella sagrestia della splendida Basilica della Sanità, e che è il dono dei fratelli Scuotto al quartiere e alla città di Napoli in occasione dei primi venticinque anni di ricerca della loro bottega, La Scarabattola.

Un’opera che, dopo il 9 gennaio entrerà a far parte del circuito virtuoso dell’offerta turistica del quartiere, gestita dalla Cooperativa La Paranza condotta da don Antonio Loffredo, che già prevede visite in posti bellissimi come le Catacombe di San Gennaro, le Catacombe di San Gaudioso, la stessa Basilica di Santa Maria della Sanità e il magnifico percorso del Miglio Sacro, che si tiene il sabato e la domenica e ci porta in giro attraverso i luoghi più belli della Sanità.

Il “Presepe Favoloso”, un presepe incredibile e prezioso da togliere il fiato!

Il “Presepe Favoloso” è stato realizzato dai Fratelli Scuotto, Maestri Presepiali, nella loro bottega La Scarabattola di Napoli al Rione Sanità in collaborazione con lo scenografo presepiale Biagio Roscigno. E’ un opera bellissima, un “presepe contaminato da suggestioni moderne e non, un’opera che resta fedele alla lezione del Maestro Roberto De Simone e che dà spazio, nella sua rappresentazione, a quell’universo “favoloso” di cui la stessa tradizione presepiale è da sempre contaminata”.

Pastori stupendi ed attuali in una scenografia fantastica che entra di diritto tra i presepi più belli del mondo da visitare a Napoli .

Il Presepe Favoloso, dopo un periodo di allontanamento forzato tra le persone, rappresenta la speranza di tornare presto “all’assembramento felice” cui siamo abituati a Napoli ed è la certezza che cominceremo a farlo davanti ad un “presepe da favola”.

“Presepe Favoloso” dei fratelli Scuotto – Visite gratuite fino al 9 gennaio dalle 10:00 alle 19:00 – Sacrestia della Basilica di Santa Maria della Sanità.

