Don Cake e Don Sandwich, le nuove aperture firmate Antonio Bellavia

Arriva Don Sandwich al Vomero firmato da Antonio Bellavia. Inaugurazione il 13 ottobre 2021 per lo store dedicato al “foodporn salato”

Giugno 2019, apre al Vomero il primo store Don Cake. Qui la tradizione incontra la voglia di osare: un format in cui l’esperienza e la tradizione della Pasticceria Vincenzo Bellavia si mixano con il nuovo concept di #foodporn. Occhio che il bello ancora lo devi leggere.



Fontane a vista di pistacchio e di Nutella, per farcire al momento un Cornetto del Castello appena sfornato o per completare la guarnizione delle Delizie al Cucchiaio. Dai grandi classici della pasticceria napoletana e italiana, a dolci creazioni per l’occasione, le torte monoporzioni al cucchiaio sono la specialità della casa. Donna Bomba: pan di Spagna bianco, crema chantilly e fragoline di bosco. Stai ancora leggendo? Noi conitnuiamo con Don Nuì: cremoso alla nocciola, caramello salato, noci di Macadamia e glassa crunch al cioccolato. Tra le tante proposte anche alternative gluten free e una linea dedicata ai Tiramisù al cucchiaio: pistacchio, Nutella, classico e alle fragole.

Tieniti forte, Carlo Cuomo dalla regia dice che “la dolcezza continua…” La Don Box su due piani per gli innamorati, con rose, fiori e tante golosità. Brioche, graffe, torte per feste o eventi, e la Torta Sbriciolata, disponibile anche sullo Shop Online per spedizioni in tutta Italia (gusti pistacchio, kinder, albicocca, Nutella). Naturalmente come nella migliore tradizione della famiglia Bellavia gli store aumentano e non solo al Vomero. Dopo il secondo store di Arco Felice, nel 2021 due nuove aperture. Prima nel quartiere Chiaia a due passi dal lungomare più bello del mondo, in piazzetta San Pasquale, poi a Pomigliano d’Arco sul corso principale, Via Roma 268. Ma udite udite! Non è finita qui, sull’account ufficiale Instagram già annunciato un nuovo punto vendita: Portici, Corso Garibaldi!

Don Sandwich: un nuovo Don sta arrivando in città

Eccolo “un nuovo Don sta arrivando in città“. Antonio Bellavia, con l’intenzione di creare un punto di riferimento notturno non solo dolce, ma anche salato, è pronto ad inaugurare un nuovo Don, di nome e di fatto. Don Sandwich! Al Vomero, ad una manciata di metri dal primo Don Cake, in Piazza Muzii 19 apre il 1° store di Club Sandwich della Campania.

“Tante specialità per essere felici in mezzo a due fette di pane”: Club Sandwich, Zingare, Panini, Hot Dog e stuzzicheria. Club Croque Madame: prosciutto cotto San Giovanni, besciamella, uovo a occhio di bue, Emmental e Fontina DOP. Don Antonio: panino con tartare di chianina calda (98% pura chianina), olio evo e cipolla in agrodolce. Non mancano rivisitazioni napoletane come le zingare con parmigiana o friarielli.

Inaugurazione Mercoledì 13 Ottobre alle 20:00 a piazza Muzii. Siete tutti invitati!

Informazioni e Contatti:

DON CAKE:

Piazza Muzii 17, Arenella/Vomero (NA) – 0816131053

Piazza San Pasquale 13, Chiaia (NA) – 08119215168

Via Roma 268, Pomigliano d’Arco (NA) – 08119185418

Via Miliscola 133, Arco Felice/Pozzuoli (NA) – 08119819334

Facebook – Instagram – Sito

DON SANDWICH:

Piazza Muzii 19, Arenella/Vomero (NA) – 0813650542

Facebook – Instagram – Sito

Contenuto sponsorizzato