Neapolitan Gipsy Jazz e omaggi a Pino Daniele alla Galleria Borbonica di Napoli

Un sabato sera speciale nello straordinario sottosuolo di Napoli: ritorna il Neapolitan Gipsy Jazz, omaggi a Pino Daniele della Quartieri Jazz con la visita allo splendido sito sotterraneo

Sabato 19 novembre 2022 alle ore 21.30 nei meandri della splendida Galleria Borbonica di Napoli si terrà un concerto della Quartieri Jazz di Mario Romano, band partenopea che oltre ai propri album suonerà anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele.

La Galleria Borbonica di Napoli un complesso sotterraneo unico al mondo

Il concerto si terrà nella Galleria Borbonica, nel sottosuolo di Napoli, un luogo pieno di fascino particolare ed unico al mondo: un complesso sotterraneo che più volte è stato anche mostrato negli straordinari programmi di Alberto Angela su Napoli.

La galleria sotterranea fu voluta nel 1853 dal Re Ferdinando II di Borbone e fu costruita dall’architetto Errico Alvino e aveva lo scopo di collegare il Largo della Reggia, l’odierna Piazza Plebiscito, con piazza della Vittoria, passando al di sotto della collina di Pizzofalcone.

Ne venne fuori un luogo unico al mondo che però, alla caduta dei Borbone, fu abbandonato. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu usato, nel suo stato di abbandono, come ricovero antiaereo dal Genio. Successivamente, intorno agli anni ’70, fu adibito a deposito giudiziario comunale dove fu conservato materiale sequstrato. Oggi questo luogo così particolare di Napoli è stato recuperato dall’Associazione Borbonica, che nel corso del tempo, con l’aiuto di guide esperte e numerosi volontari, lo ha restituito alla città. Ad inizio 2022 nella Galleria Borbonica è stato realizzato anche un grande Murales: il primo murale sotterraneo a Napoli

La visita alla Galleria Borbonica e il concerto della Quartieri Jazz

Durante il percorso per raggiungere il luogo del concerto i partecipanti potranno ammirare, frammenti di statue, auto e moto d’epoca ritrovate sepolte sotto rifiuti e detriti. Grandi spazi resi nuovamente accessibili che mostrano una straordinaria Napoli sotterranea.

Ad accompagnare la serata tra passato e presente, mentre si scende nei meandri della terra e nel profondo delle proprie emozioni sarà il sound di Mario Romano con la sua chitarra manouche e Gianluca Capurro alla chitarra classica.

Una serata speciale nel sottosuolo di Napoli

La serata prevede l’apertura dei cancelli alle ore 21.00 per chi volesse anticiparsi per lo sbigliettamento e, in seguito la formazione di gruppi per la passeggiata al “Percorso Standard” della galleria, accedendo così alla “Cava Bianca”, dove si terrà una breve presentazione e introduzione al concerto dei Quartieri Jazz. In zona sono presenti numerosi parcheggi.

Concerto nella Galleria Borbonica: prezzi, orari e date

Quando: sabato 19 novembre 2022 alle 21.30

sabato 19 novembre 2022 alle 21.30 Dove: Galleria Borbonica ingresso da Via Domenico Morelli 61 c/o Garage Morelli

Galleria Borbonica ingresso da Via Domenico Morelli 61 c/o Garage Morelli Prezzo biglietto: passeggiata al percorso standard + concerto 20 €

passeggiata al percorso standard + concerto 20 € Contatti e informazioni: Info e prenotazioni 3404893836 e/o mandare mail a quartierijazz@live.it

Info e prenotazioni 3404893836 e/o mandare mail a quartierijazz@live.it Sito ufficiale– Evento facebook

