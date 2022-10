Fiabe d’Autunno all’Orto Botanico di Napoli

Ben 16 rappresentazioni itineranti tra le bellezze dell’Orto Botanico di Napoli con le fiabe più amate dai grandi e dai piccoli

Fino al 20 novembre 2022 presso lo splendido Orto Botanico di Napoli si terrà la rassegna Fiabe d’Autunno che presenta un nuovo ciclo di spettacoli con le rappresentazioni delle fiabe più amate dai bambini e anche dai grandi.

Per questa ventisettesima edizione saranno portati in scena 5 capolavori come il Gatto con gli stivali, Alice, Biancaneve, Pinocchio e altre splendide storie di Carroll, dei Fratelli Grimm, di Collodi o di Perrault che saranno presentati in formula itinerante.

La rassegna è diretta dalla scrittrice e regista Giovanna Facciolo ed è a cura dell’Associazione I Teatrini e dell’Università degli Studi Federico II, nell’ambito de La Scena Sensibile, con particolari allestimenti ideati per gli incantevoli spazi dell’Orto Botanico napoletano.

Fiabe D’autunno 2022 al Teatro All’orto Botanico

Domenica 2 ottobre – NELLO SPECCHIO DI BIANCANEVE dai Fratelli Grimm – Con Adele Amato De Serpis, Cristina Messere, Raffaele Parisi, Chiara Vitiello

Sabato 8 ottobre – NELLO SPECCHIO DI BIANCANEVE dai Fratelli Grimm – Con Adele Amato De Serpis, Cristina Messere, Raffaele Parisi, Chiara Vitiello

domenica 9 ottobre – NELLO SPECCHIO DI BIANCANEVE dai Fratelli Grimm – Con Adele Amato De Serpis, Cristina Messere, Raffaele Parisi, Chiara Vitiello

Domenica 15 ottobre – GLI ALBERI DI PINOCCHIO da Carlo Collodi – con Monica Costigliola, Cristina Messere, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Antonella Migliore

Sabato 22 Ottobre – GLI ALBERI DI PINOCCHIO da Carlo Collodi – con Monica Costigliola, Cristina Messere, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Antonella Migliore

domenica 23 ottobre – GLI ALBERI DI PINOCCHIO da Carlo Collodi – con Monica Costigliola, Cristina Messere, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Antonella Migliore

Domenica 30 ottobre – SENZA GATTO NÉ STIVALI da Perrault, Basile e altri con Antonio Torino, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Cristina Messere, Monica Costigliola

Sabato 5 novembre – SENZA GATTO NÉ STIVALI da Perrault, Basile e altri con Antonio Torino, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Cristina Messere, Monica Costigliola

domenica 6 novembre – SENZA GATTO NÉ STIVALI da Perrault, Basile e altri con Antonio Torino, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Cristina Messere, Monica Costigliola

Sabato 12 novembre – SENZA GATTO NÉ STIVALI da Perrault, Basile e altri con Antonio Torino, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Cristina Messere, Monica Costigliola

domenica 13 novembre – SENZA GATTO NÉ STIVALI da Perrault, Basile e altri con Antonio Torino, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Cristina Messere, Monica Costigliola

Sabato 19 novemmbre – IL POPOLO DEL BOSCO di Giovanna Facciolo – Con Monica Costigliola, Renata Wrobel, Alessandro Esposito

domenica 20 novembre – IL POPOLO DEL BOSCO di Giovanna Facciolo – Con Monica Costigliola, Renata Wrobel, Alessandro Esposito

Fiabe d’Autunno all’Orto Botanico di Napoli – informazioni

Il biglietto unico per adulti e bambini costa euro 8

Prenotazione obbligatoria; info tel. 327 0795871 – info@iteatrini.it

Sito Ufficiale I Teatrini

Orario spettacoli:. 11.00

