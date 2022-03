Riapre il parco di Villa Bruno, con visite teatralizzate e laboratori per bambini gratuiti

Giornata speciale a San Giorgio a Cremano per la riapertura al pubblico dello straordinario parco di Villa Bruno una delle grandi Ville del Miglio d’oro con un parco meraviglioso

Sabato 5 marzo 2022 una giornata di festa con eventi gratuiti per la riapertura al pubblico del grande parco di Villa Bruno, uno tra i più belli delle ville del Miglio d’Oro, villa che ospita oggi la biblioteca Comunale di San Giorgio a Cremano e che veniva aperto solo in occasione di spettacoli estivi.

L’annuncio è stato dato dall’amministrazione comunale che per l’occasione ha organizzato una giornata di interessanti eventi.

Villa Bruno una bella Villa del Miglio d’Oro

Villa Bruno fu costruita dalla famiglia Monteleone ma nel tempo ebbe molti proprietari fino ai fratelli Bruno, ultimi proprietari. La Villa si trova in via Cavalli di Bronzo a San Giorgio a Cremano. Ed all’ingresso della villa vi sono due teste equine in finto bronzo che ricordano la fusione che avvenne nella fonderia Righetti, annessa alla villa, delle due grandi statue equestri sistemate in Piazza del Plebiscito, a Napoli, che raffigurano Carlo e Ferdinando IV di Borbone.

Le grandi Ville della zona furono costruite dopo il 1738, quando il Re Carlo di Borbone fece realizzare la splendida Reggia a Portici per usarla come residenza “estiva. Tutta la nobiltà del tempo costruì nella zona le loro sfarzose residenze estive, ville bellissime sul mare o tra i boschi ai piedi del Vesuvio. Oggi rimangono ben 122 straordinari immobili monumentali, compresi tra Napoli, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco che compongono il cosiddetto “miglio d’oro”.

La visita teatralizzata “Un giorno a Corte”

Sabato 5 marzo 2022 alle ore 10 si terrà la visita teatralizzata dal titolo “Un giorno a Corte“, a cura dell’Associazione culturale NarteA. I visitatori saranno accolti da Ferdinando IV di Borbone, da Maria Carolina e da altri personaggi della corte borbonica che porteranno i visitatori in giro nella grande villa settecentesca tra le sale del Piano Nobile e il grande Parco illustrando la storia e le bellezze di Villa Bruno, interagendo con il pubblico per far rivivere la magica atmosfera dell’epoca con accompagnamento di musiche da camera che vanno in un periodo tra Settecento e Ottocento.

Laboratori per Bambini a Villa Bruno

Sabato mattina in contemporanea all’evento precedente partiranno anche i laboratori per i più piccoli, a cura dell’Associazione “La Bottega delle Parole in cui si ripercorrerà a misura di bambino, la storia della villa e le tradizioni della nostra città. L‘ingresso al parco è libero per tutti, ma per partecipare all’evento teatralizzato “Un Giorno a Corte” è obbligatorio prenotare ai numeri: 3397020849 – 3333152415. Previsti turni ogni 30 minuti, dalle ore 10:30 fino alle ore 13:00.

Poi da sabato 5 marzo 2022, il Parco di Villa Bruno resterà aperto liberamente tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.00.

