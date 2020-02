La Braceria a Marano: dal 1997 panini spaziali

La Braceria. Storia di un luogo che da anni spacca!

A Marano di Napoli c’è un pub dove il sabato sera (e non solo) fai la fila per entrare…. Oggi la presenza social è importante, ma La Braceria zitta, zitta, e senza clamori dal 1997 è il luogo dove sai cosa mangi, non hai brutte sorprese, insomma sei come a casa. Certo ogni palato ha i suoi gusti, ma 20 anni di attività pre social ad oggi vuol dire che o fai un buon prodotto o chiudi. E loro lo fanno!! Le file specialmente nei fine settimana ne sono la testimonianza. Poi se non ci credi guarda qui.

Il panino IT fatto con Polpettine della nonna, prosciutto cotto, parmigiana di melanzane bianca e scamorza. Oppure, se hai più fame c’è ALE&ROBY Hamburger 150g, mortadella arrosto, friarielli e scamorza. Naturalmente oggi le informazioni girano veloci, basta salvarsi una foto del panino, entrare nel locale, non guardare nemmeno il menù e far vedere al cameriere la foto di quello che vuoi. Alla Braceria spesso funziona così. Tiri fuori il cellulare, apri instagram o facebook e fai vedere che vuoi giocare duro con il panino FOOD PORN fatto parmigiana di melanzane, polpettine fritte, scamorza e crocchè.

Pensi sia finita qui, e invece no, c’è anche l’altra foto salvata, la FASSONA con ben 300gr di Hamburger di Fassona, pomodorini, scaglie di parmigiano, rucola e prosciutto crudo. Poi quando tiri fuori la foto del panino USA XXL (con friarielli) fatto con Hamburger black angus 400gr, prosciutto cotto, friarielli e scamorza il cameriere ti guarda con aria di sfida (voglio proprio vedere se te lo pappi tutto quando te lo porto?). Certo che 400gr non sono uno scherzo, ma si sa, che mangiare in compagnia è sempre un piacere e spesso ci si lascia andare. Ma chi di noi non ha qualche volta esagerato? Chi è senza peccato scagli il primo panino.

Tutti siamo stati giovani. L’importante è fare sempre le cose con moderazione. Una sera puoi mangiare anche un po’ di più, l’importante che poi il giorno dopo fai una buona recensione alla Braceria, mentre fai palestra o corri dal divano al frigo di casa, insomma se poi accompagni il tutto con buone birre anche artigianali, beh allora sei uno dei nostri. Scherzi a parte a Marano c’è la Braceria dalla fine del secolo scorso. Lo stile, la filosofia piace, dalla regia ci dicono che altre novità ci saranno prossimamente. Noi intanto salviamo le foto dei loro panini e li andiamo a provare!

Info & Contatti