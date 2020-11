Puok Burger Store: i grandi panini di Puok consegnati a domicilio | Delivery da provare

Periodo particolare che ci induce alla prudenza ma anche a casa nostra, grazie al delivery, possiamo continuare a gustare le tante bontà che i migliori locali di Napoli. In attesa di poterli di nuovo frequentare non rinunciamo alle loro specialità, ordinandole a casa, dando così anche un piccolo contributo per superare questo difficile momento

Il food blogger napoletano Puok e Med, nome di “battaglia” di Egidio Cerrone, dopo anni di pellegrinaggi tra le strade di Napoli e della provincia alla “ricerca” dei migliori panini, ha aperto al Vomero in via Cilea e nel centro di Napoli in via Spaccanapoli, due locali, ottime paninoteche da asporto, sempre piene di gente che vuole provare i suoi straordinari panini.

Su Napoli da Vivere abbiamo seguito più volte le “avventure” culinarie di Puok e Med dandovi anche la sua famosa lista con “i 10 migliori panini a Napoli ”.

Definire i suoi due locali una “hamburgeria napoletana” è molto riduttivo: sono veri templi del sapore e del buon cibo napoletano racchiuso in un panino preparato al momento.

Sembra che nell’ultimo periodo il più venduto in entrambi i locali sia lo Smashed One Doppio Bacon con Hamburger della casa 200 gr. cottura “split & smashed” (diviso in 2 patty e cotto schiacciandolo su piastra con la tecnica SMASHED), bacon croccante, formaggio emmental fuso, salsa segretissima. Ma gli altri panini disponibili non scherzano e sono un concentrato di bontà.

E tutti questi straordinari panini li troverete in entrambi i punti vendita, in quello del Vomero (Vol 1) e del Centro (Vol 2) a pranzo dalle 12-15 con delivery e asporto nei locali e a cena dalle 19 alle 22:30 delivery e asporto senza consumare in strada, e dalle 22:30 fino alle 23:00 solo delivery,.

Le consegne a domicilio vengono fatte tramite Uber Eats in entrambi i locali e in questo periodo sembra che ci siano anche nuove promozioni. Infatti, fino al 31 dicembre, 15 euro di sconto su minimo di spesa di 20 euro per tutti i nuovi utenti UberEats che ordinano su Puok col codice sconto PUOKNEW.

