Guida Michelin 2021: i migliori ristoranti stellati in Campania

La Campania è al terzo posto in Italia con ben 44 ristoranti premiati di cui 6 con 2 stelle e 38 con una stella. E la provincia di Napoli si conferma quella con più stelle in Italia

La 66° edizione della Guida Michelin Italia 2021 è stata pubblicata in questi giorni segnalando, come da anni, i migliori ristoranti in Italia con l’ormai “storico” sistema dell’assegnazione delle stelle. La novità di quest’anno riguarda la stella verde ed è dedicato alla sostenibilità e viene assegnato agli chef che promuovono una cucina più sostenibile.

Premiata la cucina di tredici regioni in Italia con 371 ristoranti stellati e si conferma la Lombardia la regione con più stelle con 59 ristoranti, seguita dal Piemonte con 46 ristoranti premiati. Ma la provincia di Napoli è quella con più stelle in Italia con ben 28 stelle assegnate.

La Campania è terza in Italia per numero di ristoranti stellati

La buona cucina della nostra terra viene premiata con il terzo posto raggiunto dalla Campania che viene segnalata con ben 44 ristoranti di cui 6 con 2 stelle e 38 con una stella.

I ristoranti di tutta Italia sono segnalati nella storica edizione cartacea della Guida 2021 che si trova in questi giorni in tutte le librerie mentre è disponibile gratuitamente la App Michelin ristoranti con i contenuti più ridotti scaricabile per iOS e Android.

Per quanto riguarda la distribuzione delle stelle in tutta Italia, tra i 371 ristoranti segnalati, rimane immutato il top delle 3 stelle con 11 assegnate e nessuna new entri rispetto al 2020. Salgono le 2 stelle con 37 locali, due in più rispetto al 2020, mentre i 323 ristoranti a 1 stella scendono di 5 rispetto all’anno precedente probabilmente per l’emergenza in corso.

I ristoranti premiati della Campania: la provincia di Napoli si conferma quella con più stelle in Italia

In Campania entrano tra i locali stellati 3 novità facendo collocare la regione al terzo posto nella classifica nazionale con 44 ristoranti premiati, di cui 6 con 2 stelle e 38 con una stella.

Da notare che la provincia di Napoli si conferma la provincia con più stelle in Italia con ben 28 stelle assegnate ai nostri ristoranti. Di seguito tutti i ristoranti premiati in Campania in ordine alfabetico.

Ristoranti della Campania Due Stelle – Guida Michelin 2021

Anacapri – L’Olivo

Brusciano – Taverna Estia

Ischia – Dani Maison

Massa Lubrense – Marina del Cantone – Quattro Passi

Vico Equense – Marina Equa – Torre del Saracino

Sant’Agata sui Due Golfi – Don Alfonso 1890

Ristoranti della Campania Una Stella – Guida Michelin 2021

Amalfi – Glicine

Amalfi – La Caravella dal 1959

Bacoli – Caracol

Capaccio – Osteria Arbustico

Capri – Le Monzù

Capri – Mammà

Caserta – Le Colonne

Castellammare di Stabia – Piazzetta Milù

Conca dei Marini – Il Refettorio

Eboli – Il Papavero

Ischia – La Tuga

Ischia – Lacco Ameno – Indaco

Maiori – Il Faro di Capo d’Orso

Massa Lubrense – Marina del Cantone – Taverna del Capitano

Massa Lubrense – Relais Blu N

Napoli – George Restaurant

Napoli – Il Comandante

Napoli – Palazzo Petrucci

Napoli – Veritas

Nola – Re Santi e Leoni N

Paestum – Le Trabe

Pompei – President

Positano – La Serra

Positano – Zass

Quarto – Sud

Ravello – Il Flauto di Pan

Ravello – Rossellinis

Salerno – Re Maurì

Sant’Agnello – Don Geppi

Sorrento – Il Buco

Sorrento – Lorelei N

Sorrento – Terrazza Bosquet

Telese – Krèsios

Telese – La Locanda del Borgo

Torre del Greco – Josè Restaurant – Tenuta Villa Guerra

Vallesaccarda – Oasis-Sapori Antichi

Vico Equense – Antica Osteria Nonna Rosa

Vico Equense – Maxi

Maggiori informazioni Guida Michelin

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata