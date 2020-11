Piatti gourmet della chef stellata Rosanna Marziale da ordinare a casa con il delivery

Tempi particolari ma in cui è anche possibile non rinunciare alle tante prelibatezze che la cucina della Campania ci offre. E infatti c’è una proposta da una chef stellata, che ci consente, grazie al delivery di non rinunciare a tante bontà.

In questi giorni la brava e famosa chef stellata Rosanna Marziale, che ha lavorato con Gianfranco Vissani e Martin Berasategui, ha annunciato che si potranno ordinare da casa i suoi piatti gourmet che saranno disponibili sulla piattaforma di delivery Alfonsino.

La proposta di Rosanna Marziale riguarda alcuni dei suoi squisiti piatti, tra cui la famosa Palla di mozzarella, che viene proposta in tre versioni differenti proprio per il delivery. Ma tra i piatti disponibili della Marziale ci sarà anche il Fish and Chips in pastelle colorate e salsa agrodolce, e non mancherà anche il Maialino Cotto a bassa temperatura massaggiato con la confettura di mele annurche ed erbe spontanee, accompagnato con crema di patate e radicchio grigliato.

Rosanna Marziale lavora a Caserta nel suo ristorante Le Colonne in viale Giulio Douhet, 7 (+39.0823.467494) e, in questo periodo, ha creato per la domenica anche uno speciale menù completo da asporto da ordinare e ritirare presso il ristorante.

I suoi piatti per il delivery sono ordinabili tramite la piattaforma Alfonsino. Un menù è inedito e pensato per il delivery che coniuga innovazione e tradizione, ed esalta i sapori unici ed autentici del territorio. A casa con il delivery della Piattaforma Alfonsino. Piattaforma Alfonsino Delivery

