5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie mozzafiato (pt.1)

Quante volte hai visto su Instagram una foto pazzesca di Napoli e non sapevi dove è stata scattata? L’influencer effe_pad ci ha consigliato i primi 5 posti più fotografati a Napoli!

Le 13 discese di Sant’Antonio a Posillipo

Un panorama con una vista mozzafiato. Si trova davanti alla Chiesa di Sant’Antonio a Posillipo e infatti ci sono sempre tante spose (sia in caso di sole che di pioggia!). Il nome delle 13 discese (o le 13 rampe) deriva dalle strade strette e con curve ad U che furono volute dal vicerè Ramiro de Guzman duca di Medina, per favorire il percorso dei pellegrini, che volevano raggiungere il Santuario.

Dove: Via Minucio Felice, 13, 80122 Napoli NA

Via Minucio Felice, 13, 80122 Napoli NA Orario perfetto per uno scatto: All’alba e al tramonto, ma diciamocelo di notte vedere tutta Napoli ha il suo fascino

All’alba e al tramonto, ma diciamocelo di notte vedere tutta Napoli ha il suo fascino Cose imperdibili da fare: una foto a tutta la città e sicuramente baciare il proprio partner 💋

Palazzo dello Spagnolo

Palazzo dello Spagnolo (o dello Spagnuolo) è un palazzo monumentale che si trova al Rione Sanità. Fu costruito nel 1738 ed è caratterizzato da una monumentale scala ad Ali di Falco. Durante il periodo Borbonico, Carlo III di Borbone si recava a Palazzo dello Spagnuolo per farsi portare dai buoi sulla ripida via per Capodimonte.

Palazzo dello Spagnuolo è un simbolo della città di Napoli ed è stato set di tanti film e serie tv ambientate a Napoli.

Dove: Via Vergini, 80137 Napoli NA

Via Vergini, 80137 Napoli NA Orario perfetto per uno scatto: ricordiamo che Palazzo dello Spagnolo è abitato, quindi consigliamo di andare non in orari notturni o in orari di riposo

ricordiamo che Palazzo dello Spagnolo è abitato, quindi consigliamo di andare non in orari notturni o in orari di riposo Cose imperdibili da fare: Ammirare l’architettura del palazzo e cercare di ricordarsi tutte le scene dei film girati li! 📽

Murales di Maradona

Uno dei primi Murale dedicati a Maradona si trova sui Quartieri Spagnoli. Nel 1990 fu dipinto su un palazzo di 6 piani subito dopo che il Napoli vinse il suo secondo scudetto. L’opera fu realizzata da un giovane artista della zona Mario Filardi. Purtroppo esposto alle intemperie stava andando a sbiadirsi e nel 2016 l’artista Salvatore Iodice lo restaurò. Successivamente nel 2017 lo street artist argentino Francisco Bosoletti ridisegnò il volto di Maradona così come lo ammiriamo oggi.

Dove: Via Emanuele de Deo, 46 80132 Napoli NA

Via Emanuele de Deo, 46 80132 Napoli NA Orario perfetto per uno scatto: a qualsiasi ora!

a qualsiasi ora! Cose imperdibili da fare: uno scatto con un bello Spritz di Cammarota 🍹

Villa Volpicelli

Villa Volpicelli si trova nella zona di Riva Fiorita a Posillipo (anche conosciuta come Giuseppone a Mare). Non si conosce la data di costruzione della Villa, ma ci sono testimonianze che la collocano intorno al 1600. Villa Volpicelli è una delle ville più belle di Napoli, un palazzo monumentale a due passi (letteralmente!) dal mare.

A partire dal 2004 è anche conosciuta in tutta Italia come Palazzo Palladini, la location di Un Posto al Sole.

Dove: Via Ferdinando Russo, 23, 80123 Napoli NA

Via Ferdinando Russo, 23, 80123 Napoli NA Orario perfetto per uno scatto: all’alba è magica, ma è perfetta durante qualsiasi momento della giornata

all’alba è magica, ma è perfetta durante qualsiasi momento della giornata Cose imperdibili da fare: cantare la sigla di Un Posto al Sole e fare un tuffo nel mare di Napoli 🌊

Il Vicolo delle scritte

Il Vicolo delle scritte e dei cuori si trova ai Quartieri Spagnoli a ridosso di Via Toledo. Per molti anni è stato pieno di cartelloni d’amore con scritte di canzoni, poesie e di film romantici. Nell’ultimo periodo non sono più presenti tutte le installazioni precedenti, ma continua a restare uno dei vicoli più fotografati di sempre!

Dove: Vico Santa Maria delle Grazie a Toledo, 3, 80134 Napoli NA

Vico Santa Maria delle Grazie a Toledo, 3, 80134 Napoli NA Orario perfetto per uno scatto: sicuramente in pieno giorno e con una bella giornata di sole!

sicuramente in pieno giorno e con una bella giornata di sole! Cose imperdibili da fare: ammirare le scritte e comprare un bel mazzo di fiori per se stessi o per chi si ama 😍

I posti sono stati consigliati da Fulvio Padulano, effe_pad su Instagram

Non preoccuparti, non sono solo 5 i posti instagrammabili di Napoli! Presto ti suggeriremo altri luoghi da fotografare, amare e vivere a Napoli 🌶