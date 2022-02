Nasce Cornè, il Cornetto Experience al Vomero

Mettete insieme il Pasticciere Vincenzo Baiano con lo Chef Simone Profeta e nasce Cornè un format dedicato esclusivamente alla cornetteria e tutte le sue sfumature. Unire 20 anni di laboratorio di pasticceria, decine di collaborazioni con lo Chef della Locanda del Profeta a Chiaia è un’esperienza sensoriale da vivere.

Eh si non stiamo parlando del semplice cornetto che ha cresciuto generazioni, dalla colazione alle notti fonde dopo l’uscita dalla discoteca. Qui c’è voglia di andare oltre, pur vero che in questi anni molte contaminazioni culinarie hanno trasformato il cornetto in un laboratorio di esperimenti FoodPorn, naturalmente buoni ma la qualità degli ingredienti e delle materie prime è sempre l’obiettivo principale. Il cliente deve creare e gustare le sue fantasie, ma mai a discapito della qualità.

Solo così la nobile arte della pasticceria continuerà a unire tradizione e innovazione. Ecco alcune specialità: Cornetto con ganache al pistacchio, glassato al cioccolato bianco e pistacchio con granella, Cornetto Rocher in glassa di Nutella e granella di nocciole, Cornetto Ripieno al dulce de leche e crema al latte glassato con un cremino al cioccolato bianco, e udite udite ogni mese ci sarà un cornetto speciale sempre diverso. Questa è la filosofia dei 2 fondatori.

Perchè andare a mangiare un coretto da Cornè? La risposta non è banale: la qualità delle farine italiane, burro di prima qualità, lunga lievitazione e conseguente ottima digeribilità, nonché le creme dolci preparate artigianalmente con ingredienti di prima scelta. Attenzione attenzione: Sempre cornetti caldi appena sfornati. Niente congelato! Or bene, ma quando apre Cornè? Dalla regia ci dicono a Febbraio 2022, ancora non sappiamo la data precisa, ma seguiteli sui loro canali social per restare aggiornati. Gli orari di apertura sono dalle ore 18 alle 03, Prezzo cornetto vuoto 1,50€, con la nutella 2€ e seguire tutti gli altri..

