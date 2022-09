Strane Coppie in Festival 2022 nel Monastero delle Trentatrè a Napoli: incontri gratuiti con scrittori e attori

Ritorna la rassegna Strane Coppie con incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori organizzati da Lalineascritta il laboratorio di scrittura creativa fondato e diretto dalla scrittrice e giornalista Antonella Cilento.

Al via Strane Coppie in Festival, la 14esima edizione della rassegna culturale organizzata a Napoli da Lalineascritta il laboratorio di scrittura creativa coordinata dalla scrittrice Antonella Cilento. L’edizione 2022 si terrà tra il 17 settembre e il 24 novembre 2022, nello splendido Monastero delle Trentatré nel cuore della Napoli antica proponendo 15 eventi gratuiti sul tema del viaggio.

Previsti 6 incontri di letteratura con la partecipazione di attori e musicisti, 3 concerti e 6 laboratori esperienziali di scrittura, segno, colore, meditazione, drammaturgia e di lettura dedicati al romanzo contemporaneo spagnolo e tedesco. Il tema conduttore del viaggio sarà sviluppato in 15 eventi che si terranno nei giorni di sabato 17 e domenica 18 settembre, giovedì 20 ottobre e giovedì 24 novembre 2022 sempre nel Monastero delle Trentatré in via Luciano Armanni, 16, a Napoli tra la Sala Maria Lorenza Longo e il Giardino del Monastero

La manifestazione è completamente gratuita e aperta al pubblico, ma per partecipare ai laboratori e alla meditazione è gradita prenotazione a info@lalineascritta.it.

Strane Coppie in Festival 2022 – programma

17 settembre 2022 – sabato

Meditazione en plein air – ore 10-11 – Giardino del Monastero – IL VIAGGIO DEL CUORE con ADITI (Rosaria Maglio) e LEELA (Titti Capezzuto)

Strane Coppie – ore 11-12 – Sala Maria Lorenza Longo – LA MUSICA DEL SOGNO – Puccini & librettisti, ovvero Giacosa e Illica, Praga, Adami… con Marta Morazzoni e Paolo Coletta | coordina Antonella Cilento | letture di Fabio Cocifoglia, musica Paolo Coletta

Concerto – ore 12.30 – Sala Maria Lorenza Longo – PUCCINI, IN TE RAVVISO
con Paolo Coletta, pianoforte | Daniela Fiorentino, voce

con Paolo Coletta, pianoforte | Daniela Fiorentino, voce

Laboratorio arti visive – ore 15-16 – Giardino del Monastero – L'IMMAGINE PARLANTE con Iole Cilento

Laboratorio di lettura – ore 16.30-17.30 – Giardino del Monastero – IL ROMANZO CONTEMPORANEO TEDESCO E SPAGNOLO con Domenico Esposito e gli studenti de Lalineascritta

Strane Coppie – ore 18-19 – Sala Maria Lorenza Longo – VISIONI – Massimo Bontempelli & E.T.A. Hoffmann con Giuseppe Montesano e Marinella Mascia Galateria | coordina Antonella Cilento letture di Orlando Cinque, musica Francesco D'Errico

Concerto – ore 20-21 – Sala Maria Lorenza Longo – FRANCESCO D'ERRICO TRIO
Francesco D'Errico, pianoforte | Marco de Tilla, contrabbasso | Marco Fassari, batteria

Francesco D’Errico, pianoforte | Marco de Tilla, contrabbasso | Marco Fassari, batteria

18 settembre 2022 – domenica

Laboratori – ore 10-11.30 – Giardino del Monastero – LABORATORIO DI SCRITTURA, MEDITAZIONE E ARTI VISIVE – con Antonella Cilento, Rosaria Maglio e Iole Cilento

Strane Coppie – ore 12-13 – Sala Maria Lorenza Longo – FANTASCIENZA E FANTASTICO AL FEMMINILE. Ursula K. Le Guin & Silvina Ocampo – con Laura Bosio e Giuliana Misserville | coordina Antonella Cilento | letture di Gea Martire, musica di Paolo Coletta

Laboratorio di drammaturgia – ore 15-16 – Giardino del Monastero – IL VIAGGIO DELLA SCENA con Stefania Bruno

Laboratorio di lettura – ore 16.30-17.30 – Giardino del Monastero – IL ROMANZO CONTEMPORANEO TEDESCO E SPAGNOLO con Domenico Esposito e gli studenti de Lalineascritta

Strane Coppie – ore 18-19 – Sala Maria Lorenza Longo – SCIENZA, MEMORIA&STORIA. QUATTRO SCRITTORI (Germania, Cile, Bulgaria, Spagna) Javier Cercas, Daniel Kehlmann, Benjamin Labatut, Georgi Gospodinov con Demetrio Paolin e Bruno Arpaia | coordina Antonella Cilento | letture di Fabio Cocifoglia, musica di Paolo Coletta

Concerto – ore 20-21 – Sala Maria Lorenza Longo – FRANCESCO D'ERRICO E TOMMASO ROSSI DUO Francesco D'Errico, pianoforte | Tommaso Rossi, flauti Rilettura e riscrittura tra passi e frammenti delle musiche di Massimo Bontempelli e Jacques Offenbach

20 ottobre 2022 giovedì

Strane Coppie – ore 18.30-20.30 – Sala Maria Lorenza Longo – CRESCERE: UN VIAGGIO. Romano Bilenchi & Frances Hodgson Burnett (ovvero Anna e Bruno e Il giardino segreto) con Giorgio Van Straten e Claudio Piersanti | coordina Antonella Cilento letture di Gea Martire, musica di Paolo Coletta

24 novembre 2022 giovedì

Strane Coppie – ore 18.30-20.30 – Sala Maria Lorenza Longo – LE VIAGGIATRICI. DA MADAME DE STAËL A SYBILLE BEDFORD con Melania G. Mazzucco e Anna Toscano | coordina Antonella Cilento letture di Gea Martire, musica di Paolo Coletta

Maggiori informazioni – Strane Coppie in Festival 2022

