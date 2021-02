La Pescaria apre a Piazza Vittoria il 25 febbraio: arrivano a Napoli i panini di pesce e crudi

Apre giovedì 25 febbraio 2021 a piazza Vittoria a Napoli Pescaria, la famosa catena di ottimi panini di pesce. Ci sarà anche la possibilità di asporto e consegna a domicilio

Come vi avevamo anticipato a Novembre 2020 Pescaria aprirà un suo nuovo locale in un luogo simbolo della città, a Piazza Vittoria a due passi dal Lungomare di Napoli. Pescaria è la grande catena di ottimo street food a base di pesce, nata nel 2015 a Polignano a Mare, in provincia di Bari che oggi propone ottimi panini imbottiti di specialità di pesce nei suoi store di Trani, Milano, Torino, Roma e Bologna. A Napoli da giovedì 25 febbraio 2021 il settimo locale in Italia.

Oramai Pescaria è un vero e proprio tempio del pesce che presenta ottimo cibo a base di pescato locale con materia prima di qualità e del territorio abbinandolo ad una buona creatività nei formati ed a una spinta attività di promozione soprattutto sui social.

Pescaria a Piazza Vittoria a Napoli

Nella nuova sede di Napoli, in piazza Vittoria al n. 6, dal 25 febbraio nel rispetto delle vigenti normative ci sarà servizio ai tavoli dalle 12 alle 18 e poi fino alle 22 il delivery e take away che sono comunque già disponibili dalle 12.

Pescaria è nata sul mare della Puglia nel 2015 a Polignano a Mare nel 2015 dall’idea di uno storico commerciante ittico che si è unito ad uno chef e ad un’agenzia di marketing: già l’anno dopo era a Milano e poi in altre città. A Napoli ci sarà il settimo vendita della catena.

Anche durante i giorni di chiusura per l’emergenza Pescaria ha creato una piattaforma autonoma di prenotazione potenziando il servizio di delivery.

Panini con pescato locale da Pescaria

Anche a Napoli a Piazza Vittoria 6 Pescaria proporrà i suoi panini e il suo pesce con materia prima di qualità e del territorio. Già sulla pagina facebook, nell’immancabile saluto a Napoli, ci propongono il panino con Gamberoni, melanzana infornata, fior di latte, pancetta Santoro, chips di patate, rucola fresca, salsa artigianale con ketchup e maio della casa, che si presenta molto bene.

E poi non mancherà il panino con la Bistecca di Pesce Spada che prevede Bistecca da 200g di pesce spada, scamorza affumicata fondente, spinaci al burro, nocciole tostate, fior di latte, rucola e maio all’aglio nero.

Da non perdere quello con il Polpo Fritto con 300g di polpo fritto, rape* aglio e olio, mosto cotto di fichi, ricotta e pepe, olio alle alici.

Nei menù anche crudi, fritture, cotti ed tanto altro

Nei menù non mancherà anche una vasta scelta di Pesce crudo, Pesce cotto, Fritture, Tartare e menù stagionali.

Da sapere che Pescaria è oramai un gruppo alimentare nazionale con risultati in crescita negli ultimi anni e un fatturato che supera i 10 milioni di euro e con circa 200 persone impiegate. Pescaria, secondo Forbes, è tra le 50 aziende italiane più influenti su Facebook.

Benvenuto a Napoli Pescaria – Maggiori informazioni

