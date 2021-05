Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 28 al 30 maggio 2021

Tante cose da fare a Napoli in presenza nel prossimo weekend dal 28 al 30 maggio 2021 con tante proposte anche online in tutta la Campania. Riaprono i musei, i parchi, qualche cinema e possibili le visite guidate sempre con prudenza. A Napoli la cultura non si ferma e continua. Di seguito un “magazine” per riempire il weekend con eventi, delivery e approfondimenti

Riprendono gli eventi in presenza sempre con la massima prudenza e rispettando le normative in vigore. Parchi e musei aperti e visite guidate possibili nel comune di residenza e apre anche qualche cinema. Continuano anche tante attività online da non perdere. E se proprio ci va una buona pizza o un bel panino possiamo mangiarlo se ci sono tavoli all’aperto o ordinarla presso i tanti locali che a Napoli fanno il delivery così diamo una mano a superare questo periodo difficile per tutti. Di seguito prima gli eventi a Napoli e poi in tutta la Campania

Gli eventi in presenza da non perdere a Napoli

Il Teatro Trianon Viviani di Napoli riapre con un concerto di Nicola Piovani

Il Teatro Trianon riaprirà al pubblico Sabato 29 maggio 2021, alle 20, con uno straordinario concerto del Maestro Nicola Piovani. Il Teatro Trianon Viviani riapre

Lucciole e Sibilla: passeggiate notturne sul lago d’Averno

Straordinari percorsi notturni alla ricerca della “Danza delle lucciole”, passeggiando con esperti lungo le sponde dell’Averno: prossimi 29 e 30 maggio. passeggiate notturne sull’Averno

Al via i grandi concerti al Teatro San Carlo di Napoli

Ripartono anche i grandi concerti in presenza al Teatro San Carlo di Napoli il 29 maggio e poi il 5 e 6 giugno sempre con posti limitati per il distanziamento. Concerti al San Carlo

3 walking tour a Napoli da non perdere dal 29 al 30 maggio 2021

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti per scoprire i luoghi più belli della nostra terra 3 passeggiate da non perdere a Napoli

Maggio al Petraio con visite, musica e teatro

Da venerdì 28 a domenica 30 maggio 2021 si potrà conoscere la zona del Petraio con visite guidate ma anche con eventi musicali e teatrali. Maggio al Petraio

Una settimana di eventi nei parchi di Napoli per la Giornata Mondiale del Gioco

La Giornata Mondiale del Gioco a Napoli con tanti eventi per bambini e famiglie da sabato 22 a sabato 29 maggio 2021. Giornata Mondiale del Gioco.

Spettacoli teatrali dal vivo nei luoghi più belli di Napoli e della Campania.

Dal 28 maggio al 6 giugno si terrà “Racconti per Ricominciare” festival diffuso di percorsi teatrali dal vivo nei luoghi più belli della Campania Racconti per Ricominciare

Open Air: il Teatro dei Piccoli all’aperto nella Mostra d’Oltremare

Dal 22 maggio e fino a domenica 25 luglio 2021 in tutti i fine settimana e i festivi si terranno spettacoli all’aperto per i piccoli, nella Mostra d’Oltremare il Teatro dei Piccoli all’aperto

Living Dinosaurs la mostra più grande d’Europa alla Mostra d’Oltremare

A Napoli, da sabato 22 maggio al 31 agosto 2021 la mostra “Living Dinosaurs”, la mostra più grande d’Europa all’aperto Living Dinosaurs

Claude Monet the Immersive Experience a Napoli

Dal 20 maggio al 20 ottobre la mostra a Napoli Claude Monet: The Immersive Experience, nella Chiesa di San Potito, con esperienza immersiva e realtà virtuale. Claude Monet a Napoli

Pizza Village: arriva anche a Napoli il Coca-Cola Pizza Village@Home 2021

Arriva anche a Napoli dal 3 al 6 giugno 2021 la speciale edizione del Pizza Village che prevede la consegna a casa da parte di grandi pizzaioli con un servizio di delivery dedicato. Pizza Village

La Sirena Digitale al MANN di Napoli: un ologramma che interpreta le canzoni napoletane

La Sirena Digitale è un prototipo olografico di un’artista interattiva che, sotto forma di ologramma, canta canzoni napoletane in versioni multilingue. La Sirena Digitale al MANN di Napoli

Aprono a Forio gli straordinari Giardini la Mortella, anche con concerti

Un luogo straordinario e incantato che ci fa conoscere la bellezza dell’isola verde tra piante e fiori eccezionali ma anche paesaggio, cultura e musica Giardini la Mortella

Visite guidate straordinarie al Museo Scerrato dell’Università L’Orientale

L’Università “L’Orientale” di Napoli aprirà il Museo Orientale Umberto Scerrato e della Società Africana d’Italia. Tutti i giovedì del mese con appuntamento Museo Umberto Scerrato

Visite guidate anche gratuite, per scoprire le bellezze di Forcella

Per tutto il mese di Maggio 2021 ci saranno dei tour gratuiti e a pagamento per scoprire le tante belle del quartiere di Forcella a Napoli. Prossime 29 e 30 maggio Visite guidate a Forcella

Il Piccolo Principe: rappresentazioni gratuite al Teatrino di Capodimonte

Il Piccolo Principe arriva alla Reggia di Capodimonte con quattro rappresentazioni gratuite da non perdere di venerdì fino a venerdì 4 giugno 2021 Il Piccolo Principe

Il “Maggio Partenopeo nei Libri” con presentazioni e incontri con autori

Iniziato il Maggio Partenopeo nei Libri con presentazioni all’aperto nelle vicinanze di librerie – Prossime 27 – 28 – 31 maggio “Maggio Partenopeo nei Libri”

Visite guidate ai Giardini Pensili di Palazzo Reale di Napoli

Aperto alle visite lo splendido Palazzo Reale di Napoli con anche visite guidate al Giardino pensile si faranno ogni domenica. Visite guidate ai Giardini Pensili

Visite guidate a Napoli per Maggio dei Monumenti dal 28 al 30 maggio

Le visite guidate per il Maggio dei Monumenti 2021 nel weekend. Tanti eventi in sicurezza per scoprire i luoghi e le storie più belle di Napoli. Le visite guidate a Napoli per il Maggio

Visite guidate straordinarie alle Terme Romane di Agnano a Napoli

Sabato 29 e Domenica 30 maggio 2021 verrà aperto in via straordinaria il bellissimo Sito Archeologico delle Terme Romane di Agnano. Visite alle Terme di Agnano

Restaurato a Napoli il dipinto di Mattia Preti su Porta San Gennaro

Torna all’antico splendore, in occasione del Maggio dei Monumenti 2021, il dipinto murale di Mattia Preti che si trova su Porta San Gennaro Restaurato il dipinto di Mattia Preti

Al Museo Filangieri biglietti a 3 € e il sabato a 5 €

Il Museo Filangieri di via Duomo ha riaperto e dal lunedì al venerdì si paga 3 euro il sabato 5 e con anche il Museo del Tesoro di San Gennaro solo 8 euro. Il Museo Filangieri.

Riapre il Teatro Diana al Vomero tra prosa, libri e musica: il programma

Riapre il Teatro Diana con un fitto programma di prossimi eventi tra cui anche due incontri- prosa, libri e musica, alcuni gratuiti. Il programma del teatro Diana

Guida al Maggio dei Monumenti 2021 a Napoli

Ritorna con tanti eventi in presenza il Maggio dei Monumenti a Napoli con un programma molto ricco e oltre 150 passeggiate e visite in città, mostre e eventi speciali. Maggio dei Monumenti

Spettacoli teatrali sulle terrazze panoramiche di Castel dell’Ovo a Napoli

Nei weekend dal 15 maggio al 2 giugno 2021 a Castel dell’Ovo una serie di performances artistiche e teatrali accessibili per prenotazione Performance teatrali a Castel dell’Ovo

The Space Cinema e UCI Cinemas riaprono le sale a Napoli e Campania

Riaperte anche le sale cinematografiche delle grandi catene come The Space Cinema e UCI Cinemas con spettacoli sempre in sicurezza: i film. The Space Cinema e UCI Cinemas

Maggio dei Monumenti: 5 weekend da non perdere con Artèpolis

Nel Maggio dei Monumenti ci sono anche le proposte di Artèpolis per 5 weekend, con interessanti visite guidate, trekking urbano e passeggiate culturali di Martin Rua. Gli eventi di Artèpolis

Giochi a Castello: visite per bambini curiosi nei Castelli di Napoli

Tre visite gioco per bambini si svolgeranno nei tre grandi Castelli di Napoli tra maggio e giugno. Giochi a Castello ed per bambini dai 7 a 11 anni. Giochi a Castello

Aperture speciali dei Musei Universitari della Università Federico II

Anche i sabato di Maggio saranno aperti i bellissimi Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università dell’Università Federico II di Napoli Aperture Musei Universitari

Magicamente, rassegna teatrale al Chiostro di San Domenico Maggiore

Riprendono gli spettacoli teatrali nel Chiostro di San Domenico Maggiore per raccontare la nostra città con tre storie, epoche e autori diversi. Magicamente a San Domenico Maggiore

Visite straordinarie al Maschio Angioino e agli spalti del Castello

La Società Napoletana di Storia Patria apre la sua sede all’interno di Castel Nuovo a Napoli con visite guidate particolari per conoscere il grande castello Visite insolite a Castel Nuovo

Il Miglio Sacro: un tour alla scoperta dei tanti Tesori del Rione Sanità

Riparte a Napoli il Miglio Sacro un vero tour di più di 3 ore alla scoperta delle straordinarie bellezze del Rione Sanità, un itinerario lungo un miglio tra luoghi pieni di storia. Il Miglio Sacro

Dinner in the Sky, la cena a 50 metri di altezza alla Mostra d’Oltremare

Date di giugno e prezzi per mangiare o fare colazione sospesi a 50 metri di altezza sulla Fontana dell’Esedra alla Mostra d’Oltremare. Napoli Dinner in the Sky

3 spettacoli teatrali alla Galleria Toledo a Napoli

Alla Galleria Toledo a maggio 2021 con pubblico in presenza, tre spettacoli: “Quartett”, “In casa con Claude” e “La conoscenza della non conoscenza.04” Galleria Toledo

Riaperta al pubblico Città della Scienza e lo straordinario Planetario

Città della Scienza ha riaperto al pubblico e si potrà visitare per 4 giorni a settimana dal giovedì a domenica dalle 9:30 alle 16:30. Il polo scientifico di Bagnoli

Il Museo del Tesoro di San Gennaro riapre con un’app gratis

Ha riaperto lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro che consente al visitatore un viaggio indimenticabile nella grande storia della città Museo del Tesoro di San Gennaro

Mercatini Agroalimentari Coldiretti a Napoli a Maggio 2021

Sempre pieni in città i mercatini di Campagna Amica ospitati nei weekend nelle piazze della città con ottimi prodotti alimentari della Campania a km 0 Campagna Amica

Troisi Poeta Massimo: a Castel dell’Ovo una mostra su Massimo Troisi

Fino al 25 luglio una mostra a Castel dell’Ovo ci mostrerà un lato nuovo del grande Massimo Troisi con fotografie private, immagini d’archivio, locandine Mostra su Troisi

Frida Kahlo in mostra al Pan di Napoli

Al Pan di Napoli la mostra evento su Frida Kahlo dal titolo “Ojos que no ven corazón que no siente” la mostra fotografica e multimediale fino 11 luglio 2021 Frida Kahlo in mostra al Pan

Riapre il Cinema Vittoria a Napoli con il film Oscar Nomadland

Riparte sabato 1 maggio il cinema Vittoria nel segno dei Oscar e del grande cinema di qualità con due grandi film in sala tra cui Nomadland il film che ha vinto di recente tre Oscar, Nomadland al Vittoria

Una mostra dedicata a Gustav Klimt a Napoli nella Casina Pompeiana

La mostra “KLIMT Arte Virtuale e Immagini” rimarrà a Napoli dal 3 maggio al 1 agosto 2021 nella casina Pompeiana e sarà una mostra virtuale dedicata a Gustav Klimt. KLIMT Arte Virtuale e Immagini

Visite guidate gratuite al Complesso Monumentale di Donnaregina

Per i prossimi sabati di maggio si terranno delle visite guidate gratuite, pagando solo il costo del biglietto d’ingresso, al Complesso Monumentale Donnaregina. Visite al Museo Diocesano

Eventi per bambini e famiglie al San Carlo

Il Teatro di San Carlo propone al MeMus attività in presenza, dal titolo “Canta con Me…Mus” per avvicinare i bambini all’arte del canto ogni domenica mattina per tutto maggio. Eventi per bambini

Riapre il Museo Madre a Napoli a soli 4 euro

Apre al pubblico a Napoli anche il Madre, il Museo d’arte contemporanea Donnaregina con la collezione permanente, la mostra su Mendini e quella su Lindbergh. Il Madre a 4 euro

Riapre al pubblico il Museo della Cappella Sansevero

Riapre lo straordinario Complesso museale della Cappella Sansevero nel centro storico di Napoli e si potrà visitare dal giovedì alla domenica, Riapre la Cappella Sansevero

Riapre al Vomero anche il cinema Plaza: i film in programmazione

Un’altra storica sala cinematografica riapre al Vomero il cinema Plaza di via Bernini con le sue sale rinnovate e l’ultimo film di Woody Allen Riapre al Vomero il cinema Plaza

Palazzo Zevallos Stigliano riapre al pubblico con i suoi capolavori

Anche l’ultimo Caravaggio si potrà ammirare a Palazzo Zevallos a Napoli oltre a altri e tanti capolavori nel centro della città. Rapre Palazzo Zevallos Stigliano

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: biglietto speciale a 3 euro

Un luogo stupendo sul mare di Napoli ospitato negli antichi padiglioni della fabbrica borbonica dove venivano costruite e riparate le grandi locomotive Riapre Pietrarsa

Visite a Napoli le Catacombe di San Gennaro e quelle di San Gaudioso

Riaprono in sicurezza le catacombe di San Gennaro e quelle di San Gaudioso. Una straordinaria città sotterranea per un viaggio nel tempo tra strade e basiliche. Catacombe di San Gennaro

Il Parco Archeologico del Pausilypon alla Gaiola riapre

Riapre al pubblico un luogo straordinario di Napoli l’area del Parco archeologico del Pausilypon dove ci sono i resti della villa di Vedio Pollione e del teatro romano Riapre il Pausilypon

Riapre il Museo Archeologico Nazionale con la mostra “Gladiatori”

Riparte alla grande il MANN di Napoli presentando, finalmente in presenza, una grande mostra sui Gladiatori con oltre 160 straordinari reperti d’epoca. “Gladiatori” al MANN

Le riaperture dei Musei a Napoli e in Campania del Polo Museale

Continuano le riaperture dei grandi siti museali a Napoli e in Campania e ora aprono a Napoli e in Campania i grandi musei del Polo Museale della Campania. Le date di aperture dei grandi musei

Riapre al pubblico la Galleria Borbonica a Napoli

Riapre la Galleria borbonica con i suoi percorsi straordinari e unici nelle viscere della terra da venerdì 30 aprile 2021 le visite guidate. Riapre la straordinaria Galleria Borbonica

Riaperto il parco della Villa Floridiana con aree visitabili dopo anni

Riaperto dal 21 aprile 2021 al pubblico il grande parco della Villa Floridiana di Napoli con molti viali e aree verdi chiusi da anni. Riaperto anche il Tempietto ionico Riapre la Floridiana

Riapre al pubblico il Real Bosco di Capodimonte

Riapre al pubblico Real Bosco di Capodimonte, Il museo invece rimane chiuso fino a nuove indicazioni. Si potrà passeggiare con mascherina Riapre il Bosco di Capodimonte

Riaprono alle visite a Napoli i giardini e i cortili di Palazzo Reale

Dal 19 aprile di nuovo visitabili il Giardino e i cortili del Palazzo Reale di Napoli, luoghi stupendi nel centro cittadino visitabili liberamente. Riaprono i giardini di Palazzo Reale

Riapre Piazza Mercato a Napoli dopo i lavori del Grande Progetto Unesco

Recuperato e restaurato un luogo storico della città, mercato principale della città dal 1200 dove si svolgevano le grandi feste e le grandi esecuzioni cittadine Riapre Piazza Mercato

Gli eventi in presenza da non perdere vicino a Napoli e in Campania

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

A Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro

Nel Parco di Ercolano l’iniziativa del venerdì mattina “Close-Up cantieri”in cui i visitatori potranno entrare nei cantieri di restauro Parco Archeologico di Ercolano

La splendida Villa San Michele a Capri riapre al pubblico

La straordinaria e panoramicissima dimora di Axel Munthe ad Anacapri riapre il 21 maggio 2021 al pubblico con i suoi stupendi giardini e panorami. Riapre Villa San Michele

La Campania seconda regione in Italia con ben 19 Bandiere Blu

Prima in Italia si conferma la Liguria con 32 località, mentre al secondo posto c’è quest’anno la Campania, con 19 Bandiere blu. Le 19 località in Campania

Riapre il Parco Archeologico di Pompei: le zone visitabili

Riapre ai visitatori il grande Parco Archeologico di Pompei, con ingresso dal varco di Piazza Anfiteatro e di Piazza Esedra Le domus da vedere

Riaperto alle visite il Cratere del Vesuvio

Riaperti in questi giorni gli ingressi al Gran Cono del Vesuvio che ci consentiranno visite in sicurezza al Parco Nazionale del Vesuvio. Riaperto il Cratere del grande vulcano napoletano

Riapre la Reggia di Caserta e Paestum

Riparte la Cultura a Napoli e in Campania. E aprono la Reggia di Caserta e lo straordinari Parco Archeologico di Paestum e tanti altri in tutta la Campania Riapre la Reggia di Caserta e Paestum

Carditello Experience: al Real Sito di Carditello tanti eventi all’aria aperta

Nuovi itinerari ecoturistici per scoprire la Reggia di Carditello, a piedi e in bici, spettacoli nell’area pic-nic e tanto altro. Gli eventi di maggio. Carditello Experience

Riprendono le corse della funivia del Monte Faito

Un percorso straordinario dal mare alla montagna in soli 7/8 minuti con la funivia che da Castellammare di Stabia sale sul Monte Faito. funivia del Monte Faito

Parco archeologico dei Campi Flegrei: riapre con prezzi eccezionali

Un prezzo eccezionale di 4 euro a sito o 8 euro per tutti e 4 siti con il ticket valido per due giorni per visitare i siti del Parco archeologico dei Campi Flegrei. Riaprono i siti dei Campi Flegrei

Costiera Amalfitana: Villa Rufolo a Ravello riapre alle visite al pubblico

Riaperta al pubblico la splendida villa di Ravello a picco sul mare, famosa perché nel 1880 Richard Wagner immaginò lì il giardino di Klingsor del Parsifal. Riapre Villa Rufolo

Un nuovo murale per Diego Armando Maradona a Frattamaggiore

A Frattamaggiore, vicino Napoli, nella città del capitano della squadra del Napoli, Lorenzo Insigne, un murale per Maradona. Un nuovo murale per Diego

Gli eventi online e in streaming da non perdere a Napoli

Concerti Jazz negli straordinari siti archeologici dei Campi Flegrei

Disponibili online i video dei concerti di artisti del Jazz registrati nei siti dei Campi Flegrei. Ci sono i concerti di Eleonora Strino, e quello di Carmine Ioanna Concerti Jazz nei Campi Flegrei

Giornata Mondiale del Teatro: Incontri gratuiti online sul Teatro Antico

Conversazioni sul teatro antico è una rassegna gratuita con tantissimi incontri online sui contenuti fondamentali della cultura classica e del teatro antico. Giornata Mondiale del Teatro

Napoli Teatro Festival 2020: spettacoli e manifestazioni online gratis

Ancora per qualche settimana saranno disponibili gratis sul web i grandi spettacoli del Napoli Teatro Festival Italia, 2020 . Il Napoli Teatro Festival,

“Immersioni nell’Arte” tra Capodimonte e la Stazione Anton Dohrn

Il Museo di Capodimonte e la Stazione Zoologica Dohrn raccontaro le bellezze del Mediterraneo attraverso le opere di Capodimonte. “Immersioni nell’Arte”

E Te Veng’ A Piglià: la nuova canzone di Liberato

Il nove maggio è una data importante per Liberato che alla mezzanotte ha fatto uscire un nuovo brano e un nuovo video: “E Te Veng’ A Piglià”: la nuova canzone di Liberato

La ballerina solista del San Carlo balla sul tetto del Museo Nitsch

Una rielaborazione della “Morte del Cigno” per lanciare un messaggio di speranza ai lavoratori dello spettacolo di tutto il mondo fermi da tempo. Uno straordinario video

La nuova serie su Maradona di Prime Video: le prime immagini

Il video d’anteprima della nuova serie Tv che sarà disponibile a breve su Prime Video di Amazon che ripercorre tutta la vita del Pibe de Oro. La nuova serie su Maradona

Concerto per il principe: concerto straordinario alla Cappella Sansevero

Ancora visibile liberamente il concerto dell’Associazione Scarlatti per il principe Sansevero “Concerto per il principe. L’Ensemble Barocco di Napoli”. Concerto per il principe

Città della Scienza online la mostra fotografica Materica: la scienza come (non) te la immagini

E’online a Città della Scienza di Napoli la mostra fotografica Materica: la scienza come (non) te la immagini mostra fotografica Materica

Le novità dal Comicon 2021 a Napoli

IAl via iniziative online dal Comicon Napoli. Dal 21 aprile riparte “PopRadar”, condotta dalla instagrammer Petunia Ollister e poi notizie sulla prossima edizione. Comicon Napoli

Progetti per Bagnoli: una mostra online con 40 anni di progetti straordinari per Bagnoli

Cosa poteva diventare Bagnoli. Una importante mostra che ci illustra tutti i progetti realizzati e approvati ma mai realizzati per Bagnoli a Napoli. Gratis online. Progetti per Bagnoli:

Concerto Gospel su Youtube con anche 2 cori napoletani

Disponibile ancora un fantastico concerto a livello nazionale con ben sette importanti cori Gospel Concerto Gospel Choir

Online la mostra sui 50 anni della Regione Campania

Una mostra fotografica online gratuita dal titolo “I nostri primi 50 anni” racconta la storia della Regione Campania dal 1970 fino al 2020. Online la mostra sulla Regione Campania

The Real Housewives di Napoli: la seconda stagione su Discovery+

7 casalinghe che racconteranno una Napoli piena di lusso, feste esclusive, barche sfarzose nel segno dell’esagerazione. La seconda stagione su Discovery+ The Real Housewives di Napoli

Dove mangiare all’aperto o ordinare a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti e pizzerie aperti solo con tavoli all’aperto o per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono il delivery così diamo una mano anche a loro a superare questo periodo difficile per tutti. Chiedete sempre prima se hanno tavoli all’aperto o fanno solo delivery.

Succede a Napoli e in Campania in questo periodo

Un tesoro ritrovato al Maschio Angioino n ei sotterranei oltre 400 opere d’arte conservate da 40 anni tra cui opere Luca Giordano e tanti altri. Un tesoro nel Maschio Angioino

ei sotterranei oltre 400 opere d’arte conservate da 40 anni tra cui opere Luca Giordano e tanti altri. MSC Seashore la nave più grande mai costruita in Italia arriva a Napoli – Dal 1 agosto al 31 ottobre 2021 arriverà a Napoli la nuovissima MSC Seashore , la nave dei sogni ,

Dal 1 agosto al 31 ottobre 2021 arriverà a Napoli la nuovissima MSC Seashore , Parco Urbano dell’ex Gasometro al Vomero: apre a fine estate 2021 il nuovo parco una grande area verde di circa 14.000 mq Apre il Parco Urbano

una grande area verde di circa 14.000 mq Dinner in the Sky, la cena a 50 metri di altezza anche a Napoli e a Caserta A giugno Dinner in the Sky arriva anche a Napoli e Caserta Dinner in the Sky

A giugno Dinner in the Sky arriva anche a Napoli e Caserta Straordinaria Baia Sommersa: ritrovata una grande villa romana con vasche e piscine termali svelando il volto della straordinaria Baia Imperiale, Baia Sommersa

svelando il volto della straordinaria Baia Imperiale, Ryanair annuncia il nuovo volo da Napoli a Santorini e 11 nuove rotte estive da Capodichino una nuova rotta estiva e 11 i nuovi collegamenti per l’estate Ryanair 11 nuove rotte

una nuova rotta estiva e 11 i nuovi collegamenti per l’estate Restaurata la Fontana del Tritone a Piazza Cavour a Napoli – La Fontana del Tritone la fontana delle Paparelle, è stata completamente ristrutturata. Restaurata la Fontana del Tritone

Dinner in the Sky a Benevento: cena a 50 metri di altezza – Dinner in the Sky ci farà mangiare a 50 metri di altezza da terra. da prenotare al più presto. Dinner in the Sky

Dinner in the Sky ci farà mangiare a 50 metri di altezza da terra. al più presto. Tango nel cuore di Napoli: la musica non si ferma e va nei luoghi simbolo della città – la musica non si ferma a Napoli e va per le strade. Il video Tango nel cuore di Napoli

la musica non si ferma a Napoli e va per le strade. Il video Le cravatte napoletane di Cilento per la Giornata Mondiale della Terra- Dalla Maison Cilento una nuova collezione. 22 aprile Giornata Mondiale della Terra

Dalla Maison Cilento una nuova collezione. Linea Alta Velocità Napoli-Bari: un grande viadotto di 80 metri installato ad Acerra. 80 metri di lunghezza, 13 metri di larghezza e altezza di circa 21 metri. Napoli-Bari

installato ad Acerra. 80 metri di lunghezza, 13 metri di larghezza e altezza di circa 21 metri. Iniziano a Napoli le riprese del film “Quel posto nel tempo” con Leo Gullotta- Un altro film in città del giovane regista campano Nuzzo Quel posto nel tempo

Un altro film in città del giovane regista campano Nuzzo Voli per Lampedusa e Riga dall’aeroporto di Capodichino di Napoli- Ripartono in sicurezza i voli da Napoli Capodichino . Voli da Capodichino

Ripartono in sicurezza i voli da Napoli Capodichino . Restaurata la trecentesca Chiesa Angioina di San Pietro Martire a Napoli – Completato il restauro della chiesa fu fondata nel 1294 dagli Angioini. San Pietro Martire

Un Parco dei Dinosauri ad Avellino: tra i più grandi d’Italia – Si realizzerà nella zona Sud del capoluogo irpino un grande parco a tema un Dino Park da 100.000 metri quadrati

Si realizzerà nella zona Sud del capoluogo irpino un grande parco a tema Antonino Cannavacciuolo apre il suo nuovo ristorante a Vico Equense: a Ticciano dove è nato ed ha iniziato. Poi un restyling per “la casa sul mare” di Meta. Cannavacciuolo in Campania

a Ticciano dove è nato ed ha iniziato. Poi un restyling per “la casa sul mare” di Meta. La Tomba di Agrippina alla Marina di Bacoli: riaprirà dopo 20 anni Il monumento sul mare di Bacoli riaprirà al pubblico grazie all’intervento di un privato. Tomba di Agrippina

Il monumento sul mare di Bacoli riaprirà al pubblico grazie all’intervento di un privato. David di Donatello 2021: ecco i film, gli attori e gli scrittori napoletani tra i candidati- i r iconoscimenti a film usciti in Italia gli artisti e registi napoletani

iconoscimenti a film usciti in Italia A Serena Rossi il premio “Napoli per l’eccellenza 2021 – Civicrazia”- Assegnato a Serena Rossi il premio per chi ha promosso l’immagine di Napoli in tutto il mondo. Premio a Serena Rossi

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata