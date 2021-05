Visite guidate gratuite al Complesso Monumentale di Donnaregina a Napoli

Per i prossimi sabati di maggio si terranno delle straordinarie visite guidate gratuite, pagando solo il costo del biglietto d’ingresso, allo straordinario Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano di Napoli, un luogo pieno di capolavori

A partire da sabato 8 maggio e fino a sabato 5 giugno 2021 per tutte le giornate di sabato a orari stabiliti si terranno delle straordinarie visite guidate gratuite, pagando il solo biglietto d’ingresso di 6 euro, che ci faranno scoprire le straordinarie bellezze del Complesso Monumentale Donnaregina, Museo diocesano di Napoli. Le visite sono previste nel Maggio dei Monumenti 2021 ma altre visite si terranno anche nelle domeniche.

Con il solo biglietto d’ingresso, agli orari stabiliti, si potrà partecipare ad una visita guidata gratuita con un esperto che ci condurrà alla scoperta dello straordinario patrimonio tra il gotico e il barocco custodito nel Complesso Monumentale Donnaregina. Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza.

La guida ci farà conoscere le grandi bellezze che ci sono a Donneregina tra la chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia, rara testimonianza dello stile gotico napoletano, e la chiesa di Donnaregina Nuova in stile Barocco.

Le prossime visite guidate gratuite

Oltre a quelle previste nel Maggio dei Monumenti le prossime visite saranno le seguenti e prevedono la visita guidata gratuita con il solo biglietto d’ingresso di 6 euro.

Sabato 8 Maggio: Ore 10:00 – 12:00 e 15:00

Ore 10:00 – 12:00 e 15:00 Domenica 9 Maggio: Ore 10:00 e 12:00

Il costo del biglietto è di € 6,00 acquistabile anche online sul sito del Museo e le visite si terranno agli orari stabiliti e sono comprese nel ticket. È obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale informazioni 081 5571365

Il Complesso Monumentale di Donnaregina è uno dei luoghi più belli di Napoli

Il Complesso Monumentale di Donnaregina di Napoli è un posto straordinario che offre ai visitatori un interessante ed unico itinerario tra gotico e barocco. Visitandolo ci si muoverà infatti tra la straordinaria chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia e la ricca chiesa seicentesca di Donnaregina Nuova.

Nella trecentesca chiesa gotica, in particolare, si potrà ammirare il monumento sepolcrale opera di Tino di Camaino, della regina Maria D’Ungheria, moglie di Carlo II D’Angiò ed anche un importantissimo ciclo di affreschi attribuito all’artista Pietro Cavallini.

Nel museo poi sono conservati anche molti dipinti provenienti dalle tante chiese napoletane e dalla Cattedrale. Tra i tanti capolavori non mancano opere di Luca Giordano, Aniello Falcone, Andrea Vaccaro, Francesco Solimena, Massimo Stanzione, Charles Mellin, Mattia Preti, Paolo De Matteis.

In esposizione anche preziosi oggetti liturgici in oro e argento: di particolare valore è la Stauroteca di San Leonzio, croce reliquiario con frammento della Santa Croce in oro filigranato del XII secolo, con gemme e smalti cloisonnés.

Prenotazione obbligatoria – Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano di Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata